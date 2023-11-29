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Неприкасаемых нет. Как в Казахстане будут работать с владельцами незаконных активов

Просмотров:287 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Неприкасаемых нет. Как в Казахстане будут работать с владельцами незаконных активов
Фото: lsm.kz
Казахстанцев, которых подозревают во владении незаконными активами, будут включать в особый реестр. В Генеральной прокуратуре рассказали LS, что будет с людьми, которые попали в список, но не нарушали закон.

По информации госоргана, меры, предусмотренные Законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов", не направлены против добросовестных граждан и инвесторов. В Генпрокуратуре заверили, что документ предоставляет все необходимые гарантии для защиты прав и интересов казахстанцев.

"Если субъект был включен в реестр, но в ходе проверки была установлена законность происхождения активов, то, соответственно, никаких правовых и экономических последствий для него не будет, работа по возврату незаконно приобретенных активов будет идти строго в правовом поле", – сообщили в ведомстве.


В случае, если будет установлено, что активы были приобретены в Казахстане незаконным путем, работа будет строиться по принципу отсутствия каких-либо неприкасаемых лиц, независимо от гражданства и страны происхождения. Количественных планов и ограничений не имеется. Закон содержит конкретные критерии для включения субъекта в реестр.

Между тем в 2023 году государству были возвращены активы на 308,5 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – $14,1 млн.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:29
в том числе из-за рубежа – $14,1 млн.

Какие мелочи! Яхта президента дороже стоит
 
 

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