Неприкасаемых нет. Как в Казахстане будут работать с владельцами незаконных активов

"Если субъект был включен в реестр, но в ходе проверки была установлена законность происхождения активов, то, соответственно, никаких правовых и экономических последствий для него не будет, работа по возврату незаконно приобретенных активов будет идти строго в правовом поле", – сообщили в ведомстве.

Казахстанцев, которых подозревают во владении незаконными активами, будут включать в особый реестр. В Генеральной прокуратуре рассказали LS , что будет с людьми, которые попали в список, но не нарушали закон.По информации госоргана, меры, предусмотренные Законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов", не направлены против добросовестных граждан и инвесторов. В Генпрокуратуре заверили, что документ предоставляет все необходимые гарантии для защиты прав и интересов казахстанцев.В случае, если будет установлено, что активы были приобретены в Казахстане незаконным путем, работа будет строиться по принципу отсутствия каких-либо неприкасаемых лиц, независимо от гражданства и страны происхождения. Количественных планов и ограничений не имеется. Закон содержит конкретные критерии для включения субъекта в реестр.Между тем в 2023 году государству были возвращены активы на 308,5 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – $14,1 млн.