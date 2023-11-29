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Какой штраф грозит водителям авто на газе, если они не установят специальный знак

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 11:41
Какой штраф грозит водителям авто на газе, если они не установят специальный знак
Коллаж: kursiv.media
С января 2024 года казахстанским водителям, ездящим на газе, необходимо будет установить специальный знак на свои автомобили. Какой штраф грозит за отсутствие спецзнака, рассказали в Минторговли РК.

Сколько придется заплатить за отсутствие знака. По данным ведомства, спецзнак является обязательным для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием.

«За нарушение требований предусмотрен штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге в 2023 году. – «Курсив»)», — говорится в сообщении.


Как выглядит знак и где должен быть установлен. В министерстве заявили, что знак должен быть установлен на авто так, чтобы визуально можно было определить автомобиль на газе при въезде в закрытый паркинг.

«Это равносторонний треугольник желтого цвета вершиной вверх, с каймой черного цвета, в который вписаны восклицательный знак и слово GAS», – говорится в сообщении.


Сколько ТС в Казахстане оснащены газобаллонным оборудованием. Сообщается, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 380 тыс. авто, оснащенных газобаллонным оборудованием.

Два дня назад «Курсив» сообщал, что в стандарты «Технические средства регулирования дорожного движения» внесли дополнения. Теперь водители авто, ездящие на газе, обязаны будут устанавливать на свои автомобили специальный знак. Нововведение вводится с 1 января 2024 года.

Почему запретили въезд на закрытые парковки

«Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие ТС потенциально опасны для наших граждан. В связи с чем въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак», — рассказал тогда глава Комитета техрегулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.


Напомним, о запрете на въезд автомобилей на газе на крытые парковки «Курсив» писал еще в 2020 году. Тогда сообщалось, что новая редакция Правил пожарной безопасности запрещает стоянку автомобилей с ГБО (газобаллонное оборудование) «во встроенных в зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа».


Источник: kursiv.media
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:08
А как узнают что авто на газу???, или будут всех подряд тормозить, для достоверности devil
 
 

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