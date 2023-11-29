Вступил в ЧВК "Вагнер": казахстанцу вынесли приговор

"Подсудимый Ш. в марте этого года, находясь у себя дома в поселке Топар Карагандинской области, через социальную сеть "ВКонтакте" узнал и в дальнейшем согласился за хорошее денежное вознаграждение вступить в частную военную компанию "Вагнер" для участия в боевых действиях на территории Украины. В дальнейшем, выехав на территорию России, вступил в ряды вышеуказанной ЧВК, где осуществлял военную подготовку. В конце апреля направлен в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности Украины, в процессе чего был ранен и комиссован", - сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды.

"Суд применил правила статьи 55, части 2, пункта 2 УК, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания при совершении тяжкого преступления не может превышать двух третей, что составляет 6 лет 8 месяцев. Приговором суда от 28 августа 2023 года подсудимому Ш. назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника", - говорится в сообщении суда.

Казахстанца осудили за участие в войне в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Казыбекбийского районного суда Караганды.В Караганде вынесен приговор в отношении мужчины, участвовавшего в военных действиях в Украине. Мужчина обвинялся по статье 170, части 3 УК в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника. Защита просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.Санкция части 3 статьи 170 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Суд признал смягчающим вину обстоятельством чистосердечное раскаяние. Отягчающих вину обстоятельств в действиях подсудимого суд не установил.Приговор суда вступил в законную силу.