Теряют свои миллионы: с какими махинациями при покупке авто сталкиваются казахстанцы

Все чаще казахстанцы попадаются на уловки мошенников. Их обманывают по телефону, в социальных сетях, подделывают голоса близких людей, представляются сотрудниками банков, полицейскими и убеждают оформлять кредиты, передавать крупные суммы денег. Нередко случаются махинации с недвижимостью и авто. Рынок недвижимости, как и автомобильный, настолько перенасыщен, что открывает клондайк для мошенников. В таких случаях никто не хочет остаться без финансовых средств, а тем более без собственного имущества. В материале Liter.kz эксперты рассказали о наиболее часто встречающихся схемах развода в автомобильной сфере и дали советы, как не стать жертвой обмана.



Редакция Liter.kz уже писала о мошеннических действиях в мессенджерах, когда люди вкладывали миллионы в целях заработать больше, кроме того информировали и про сомнительные компании, отправляющих людей за рубеж. Сегодня расскажем о том, как казахстанцы попадают на крючок мошенников в автомобильной сфере.



Покупка/перегон авто из-за рубежа



Очень часто предметом преступления является движимое имущество. Большинство жителей страны заказывают автомобили из стран ближнего и дальнего зарубежья. Если, к примеру, заказ пришел до города Алматы и нужно перегнать в столицу, граждане ищут перевозчиков через различные сайты. К сожалению, встречаются и недобросовестные транспортировщики, создают фейковые сайты, группы в соцсетях, каналы в мессенджерах. Как итог – люди платят за услугу, а после остаются без автомобиля и без денег, – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Аман Аубакиров.



По словам сотрудника департамента, чтобы предупредить мошенничество, необходимо направить друга или родственника в ту или иную компанию и разузнать, привезут ли ваш автомобиль без загвоздок. Также обговорить все детали перевозки, уточнить номер водителя.



О распространенных схемах мошенничества рассказал директор юридического департамента группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш. Так, злоумышленник создает видимость ведения предпринимательской деятельности путем аренды помещения для размещения якобы компании по покупке авто из Кореи или ОАЭ и найма сотрудников. Для большего привлечения "клиентов" могут быть установлены достаточно привлекательные цены.



Мошенник принимает заказы с задатком 20% от стоимости автомобиля и более, после чего исчезает вместе с деньгами. Причем это может произойти не сразу. А за время, пока авто "добирается" до Казахстана, из жертвы могут вытянуть еще немалую сумму на "организационные" расходы, – отметил Петр Кодаш.



Принимая во внимание договор купли-продажи между лжепродавцом и клиентом, полиция отказывает потерпевшему в начале досудебного расследования из-за наличия между сторонами гражданско-правовых отношений, и ничего не остается как подать иск в суд.



Потерпевшее лицо выигрывает суд, сдает судебный акт на исполнение ЧСИ, но взять с такой компании уже нечего. Подавая иск в суд и получая решение, жертва фактически теряет процессуальную возможность возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленника, – сказал юрист.



"Внеси за меня первоначальный взнос"



С сомнительной сделкой купли-продажи авто столкнулся алматинец Азамат Салимбаев, продающий автомобиль за 3,5 млн тенге. Об этом он рассказал на своей странице в Tik-Tok.



Мне позвонил покупатель, спросил цену и возможна ли покупка через банк. Я назвал цену и что можно оформить через банк. Он сказал, что рыночная стоимость авто 4,5 млн тенге и попросил 900 тысяч тенге внести первоначальный взнос. Далее банк оценит машину за 4,5 млн тенге, – рассказывает Азамат.



По словам продавца, потенциальный клиент хочет купить его авто, но не хватает суммы на первоначальный взнос.



Я был в недоумении. Продаю авто по цене ниже рыночной, еще должен 900 тысяч тенге дать для одобрения кредита банком. Я еще спросил: "не аферист ли ты?", он сказал – нет. В шоке от того, как люди сейчас изощряются, – негодует мужчина.



Под видеороликом многие пишут, что это не мошенники, а один из вариантов как купить авто, если нет денег. По словам Петра Кодаша, такая схема существует уже давно. Мошенник находит объявление о продаже авто, связывается с продавцом и предлагает оформить покупку через банк.



Жертва вносит сумму первоначального взноса, а сам злоумышленник подает заявку с учетом увеличения на сумму такого первоначального взноса. После получения первоначального взноса поведение мошенника меняется. Он может либо скрыться с деньгами, либо внесенный первоначальный взнос будет списан инкассовым распоряжением – изъятие денег с банковского счета отправителя без его согласия, выставленное на счета злоумышленника ЧСИ или банком, – отметил юрист.



Причем наложение инкассового распоряжения, в отличие от наложения ареста, невозможно проверить через открытые источники. Здесь также необходимо обратить внимание, что данная схема применяется не только с авто, но и с недвижимым имуществом. Поэтому прежде чем ввязываться в такие дела, нужно оценить риски.



"Возьми кредит на себя"



Еще одна распространенная схема, при которой аферист, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшим, просит последнего взять кредит на себя, а машина передается ему.



В целях отведения от себя подозрений, последний выплачивает кредит один-два месяца, после чего исчезает вместе с машиной. Машина выезжает за рубеж, либо продается по запчастям, а потерпевший вынужден оплачивать кредит банку, – рассказал Петр Кодаш.



Лизинговая или угнанная машина из РФ/Европы



Машина берется в кредит или в лизинг в любой стране – европейской или в России, при этом паспорт технического средства хранится в банке. Мошенник получает его дубликат, написав заявление об утере.



По этим документам проводится сделка, в течение нескольких месяцев мошенник продолжает платить кредит, пока жертва переоформляет машину на себя. После чего автомобиль ввозят в Казахстан, где о ней ничего не знают. Авто ставят на учет, получают новые документы – машина становится рядовым транспортом, который спокойно покупают и продают, – объяснил эксперт.



Через некоторое время злоумышленник перестает вносить ежемесячные платежи в банк. Иностранный банк, который оформил машину, начинает мероприятия по возврату авто путем возбуждения уголовного дела и объявления авто в международный розыск.



Автомобиль в это время благополучно реализовывается ничего не подозревающему покупателю. Позже с покупателем связываются сотрудники правоохранительных органов, сообщающие о том, что авто находится в розыске, и начинается бесконечная череда судов, – пояснил он.



Продажа залогового/арестованного авто



Мошенник находит желающих приобрести авто по сниженной цене, представляется сотрудником банка или ЧСИ и сообщает, что на авто наложен арест/залог, который якобы он может снять.



Для убедительности назначает встречу жертве на парковке банка или реального ЧСИ, где хранятся обремененные автомобили. Зачастую доступ на такие парковки открытый. Лжесотрудник просит жертву не говорить с другими людьми, находящимися на парковке, якобы сделка должна пройти втайне. Жертва передает ему деньги, после чего тот исчезает, – дополнил Петр Кодаш.



Семейные разногласия



Развод начинается вполне безобидно. Лжепокупатель осматривает авто и, если его все устраивает, соглашается на сделку. Продавцу передают всю сумму, и новый собственник уезжает на машине. После чего, со слов юриста, появляется супруга злоумышленника и подает иск в суд о признании сделки недействительной ввиду отсутствия согласия супруга на распоряжение общим совместно нажитым имуществом. В результате супруга выигрывает спор, возвращает деньги с продавца, а он пытается вернуть авто у покупателя, но авто за это время уже продано.



Одна машина – две цены



Злоумышленник находит на сайтах объявлений предложения о продаже авто по стандартной цене, после копирует объявление и выставляет по самой низкой стоимости на рынке. Далее связывается с реальным владельцем машины, сообщает ему, что поможет продать авто, а комиссию за продажу возьмет с покупателя. Также говорит о том, что будет направлять к продавцу покупателей и просит показать техническое состояние авто.



После чего злоумышленник назначает встречи с потенциальными покупателями, где якобы машину будет показывать его помощник, родственник, который на самом деле является ничего не подозревающим собственником авто, – отметил Петр Кодаш.



Потом мошенник с нескольких покупателей берет задаток. А реальный владелец авто получает претензии от собственников.



Советы от юриста



Защититься от мошенников можно, причем прибегая к элементарным мерам предосторожности:



1. Не доверять предложениям о продаже авто по стоимости ниже рыночной.



2. Внимательно изучать условия договоров: комиссии, агентский договор, предварительный договор купли-продажи и т.д.



3. При покупке авто изучить продавца через открытые источники, такие как автоматизированная информационная система, судебный кабинет, кабинет налогоплательщика, а также проверьте данные продавца через поисковые службы для проверки на предмет на наличие негативных отзывов.



4. Сторонитесь сложных схем продажи и непонятных договоров.



5. Проверьте семейное положение продавца.



6. Сторонитесь услуг непрошенных помощников при продаже авто.



7. Не переводите задатков, авансов и залогов за покупку авто, даже если условия сделки кажутся крайне привлекательными.



8. Проверяйте авто не только через ГРНЗ, но и через VIN-код авто.



9. Перед покупкой проверяйте техническое состояние авто.



10. Скрупулезно уточняйте причины продажи.



Считаем, что государству необходимо рассмотреть вопрос об открытии сервисов проверки автомобилей на юридическую чистоту, сделать их открытыми, понятными и доступными каждому казахстанцу, – подытожил Петр Кодаш.



Доказать факт обмана, а тем более найти злоумышленников правоохранителям удается не всегда. Поэтому тщательно проверяйте покупателя перед сделкой, не торопитесь и, если в чем-то сомневаетесь, возьмите на встречу юриста, проверенного эксперта по автоподбору или другого специалиста.