Сделают ли вакцинацию обязательной для всех, ответила глава Минздрава

"Нет, на сегодняшний день есть там (в кодексе - прим.) норма, все обязаны проходить обязательные, профилактические прививки. Но при этом необходимо спрашивать информированное согласие у родителей. Поэтому медицинские работники слушают, спрашивают. И уже ответственность за родителями. За пациентами и за родителями", - ответила Ажар Гиният в кулуарах Службы центральных коммуникаций.

"Нет. Это же дети, поэтому мы будем разрешение спрашивать", - сказала министр.

Министра здравоохранения Ажар Гиният спросили, планирует ли Минздрав инициировать поправки в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, согласно которым все прививки станут обязательными, передает корреспондент Tengrinews.kz.Министр ответила, что вакцинация и так является обязательной, но для получения прививок детям нужно согласие родителей.Журналисты поинтересовались у министра, не планируют ли в Минздраве убрать норму об информированном согласии родителей.Отметим, в Казахстане, по словам Гиният, 104 тысячи непривитых детей. При этом министр здравоохранения считает, что большинство казахстанцев доверяет вакцинам. Например, от кори в этом году не привились около 10 процентов от подлежащего населения.