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Сделают ли вакцинацию обязательной для всех, ответила глава Минздрава

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Сделают ли вакцинацию обязательной для всех, ответила глава Минздрава
Фото из открытых источников
Министра здравоохранения Ажар Гиният спросили, планирует ли Минздрав инициировать поправки в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, согласно которым все прививки станут обязательными, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр ответила, что вакцинация и так является обязательной, но для получения прививок детям нужно согласие родителей.

"Нет, на сегодняшний день есть там (в кодексе - прим.) норма, все обязаны проходить обязательные, профилактические прививки. Но при этом необходимо спрашивать информированное согласие у родителей. Поэтому медицинские работники слушают, спрашивают. И уже ответственность за родителями. За пациентами и за родителями", - ответила Ажар Гиният в кулуарах Службы центральных коммуникаций.


Журналисты поинтересовались у министра, не планируют ли в Минздраве убрать норму об информированном согласии родителей.

"Нет. Это же дети, поэтому мы будем разрешение спрашивать", - сказала министр.


Отметим, в Казахстане, по словам Гиният, 104 тысячи непривитых детей. При этом министр здравоохранения считает, что большинство казахстанцев доверяет вакцинам. Например, от кори в этом году не привились около 10 процентов от подлежащего населения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Bober (Посетители) Сегодня, 16:33
К сожалению за 30 с лишним лет отсутствия в стране образования, некоторые родители охотней верят в хиджаму и другую дурость, чем в медицину...

Хотите спрашивать - пожалуйста, но если по вине родителей, у ребёнка не получившего вовремя прививку возникли осложнения - лишайте тогда родительских прав.

Да и почему дети нормальных родителей, которые прививают своих деток должны подвергаться опасности, находясь в одних группах, в одних классах с непривитыми???

В этом вопросе уж точно общество не готово принимать правильных решений. Это видно и в группах антиваксеров и в других социальных сетях.
 
 

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