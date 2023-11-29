Как ввозить в Казахстан автомашины, зарегистрированные за рубежом

Въезд (ввоз) в РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется Пограничной службой при наличии разрешительной отметки органов государственных доходов и иных контролирующих органов на право ввоза транспортных средств в РК.

Не подлежат эксплуатации автотранспортные средства, зарегистрированные в компетентном органе другого государства, не прошедшие обязательный технический осмотр, за исключением автотранспортных средств категории M1, возраст которых не превышает 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.

Правительство постановлением от 24 ноября 2023 года утвердило Правила и требования въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации на территории РК, сообщает Zakon.kz.Въезд (ввоз) в Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется через пункты пропуска в соответствии с законом "О Государственной границе Республики Казахстан" и при наличии:- свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства;- договора на оказание услуг о перевозке автотранспортного средства на территорию РК, содержащего сведения о собственнике автотранспортного средства, идентификационные признаки автотранспортного средства, сведения о месте доставки и условия приемки такого автотранспортного средства (в случае ввоза автотранспортных средств с использованием услуг по перевозке автотранспортных средств);- сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах - членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.Органы госдоходов и Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска проверяют наличие указанных выше документов.Проверка свидетельства о государственной регистрации автомобиля осуществляется Пограничной службой путем внесения сведений (государственного регистрационного номерного знака, опознавательного знака, идентификационного номера автотранспортного средства), указанных в свидетельстве, в информационную систему Пограничной службы. Далее эти данные интегрируются с информационной системой органов внутренних дел РК в автоматическом режиме и проходят проверку на предмет нахождения в международном розыске или розыске.Если установлено, что машина находится в розыске, Погранслужба передает ее в органы внутренних дел РК по территориальности, где она хранится в порядке, определенном пунктом 38 Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы.В свою очередь, органы государственных доходов РК проверяют договор на оказание услуг перевозки транспортного средства и его электронный паспорт. По итогам проверки данных документов, органы государственных доходов РК проставляют разрешительную отметку. При отсутствии одного из перечисленных документов разрешительная отметка не проставляется.При отсутствии разрешительной отметки Пограничная служба не допускает въезд (ввоз) на территорию РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства.Эксплуатация в РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется путем:1. государственной регистрации и учета автотранспортных средств с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков;2. проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств;3. выполнения условий для допущения к международному движению по территории РК;4. обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.Требование подпункта 3) распространяется в отношении транспортного средства, которое эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в РК.К транспортным средствам категории M1 относятся транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.Однако данные требования не распространяются на автотранспортные средства и прицепы к ним, участвующие в международном движении по территории РК менее 90 календарных дней подряд с даты ввоза (въезда) таких автотранспортных средств в Казахстан.Автотранспортное средство считается находящимся в международном движении по территории РК в случае его соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 65 закона "О дорожном движении", где предусмотрено, что оно эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими ВНЖ в РК, и:- принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне РК;- не зарегистрировано в РК;- временно ввезено в РК.Автотранспортное средство, участвующее в международном движении, может находится на территории Республики Казахстан до одного года с момента пересечения Государственной границы.По истечении этого срока автотранспортное средство, находящееся в международном движении, подлежит вывозу за пределы Казахстана на непрерывный срок продолжительностью не менее 30 календарных дней.Допуск автотранспортных средств, находящихся в международном движении, к участию в дорожном движении на территории РК осуществляется при наличии выданных в соответствии с требованиями международных договоров, ратифицированных РК, и законодательства РК:- свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства, прицепа;- государственного регистрационного номерного знака автотранспортного средства;- отличительного знака государства;- опознавательного знака автотранспортного средства;- документа, подтверждающего факт прохождения технического осмотра автотранспортным средством;- договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства;- сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах - членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.Постановление вводится в действие 9 декабря 2023 года.