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Как ввозить в Казахстан автомашины, зарегистрированные за рубежом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Как ввозить в Казахстан автомашины, зарегистрированные за рубежом
Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 24 ноября 2023 года утвердило Правила и требования въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, и их эксплуатации на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Въезд (ввоз) в Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется через пункты пропуска в соответствии с законом "О Государственной границе Республики Казахстан" и при наличии:

- свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства;
- договора на оказание услуг о перевозке автотранспортного средства на территорию РК, содержащего сведения о собственнике автотранспортного средства, идентификационные признаки автотранспортного средства, сведения о месте доставки и условия приемки такого автотранспортного средства (в случае ввоза автотранспортных средств с использованием услуг по перевозке автотранспортных средств);
- сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах - членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.

Органы госдоходов и Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска проверяют наличие указанных выше документов.

Проверка свидетельства о государственной регистрации автомобиля осуществляется Пограничной службой путем внесения сведений (государственного регистрационного номерного знака, опознавательного знака, идентификационного номера автотранспортного средства), указанных в свидетельстве, в информационную систему Пограничной службы. Далее эти данные интегрируются с информационной системой органов внутренних дел РК в автоматическом режиме и проходят проверку на предмет нахождения в международном розыске или розыске.

Если установлено, что машина находится в розыске, Погранслужба передает ее в органы внутренних дел РК по территориальности, где она хранится в порядке, определенном пунктом 38 Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы.

В свою очередь, органы государственных доходов РК проверяют договор на оказание услуг перевозки транспортного средства и его электронный паспорт. По итогам проверки данных документов, органы государственных доходов РК проставляют разрешительную отметку. При отсутствии одного из перечисленных документов разрешительная отметка не проставляется.

Въезд (ввоз) в РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется Пограничной службой при наличии разрешительной отметки органов государственных доходов и иных контролирующих органов на право ввоза транспортных средств в РК.


При отсутствии разрешительной отметки Пограничная служба не допускает въезд (ввоз) на территорию РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства.

При каких условиях можно эксплуатировать в Казахстане автомобиль, зарегистрированный за рубежом

Эксплуатация в РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется путем:

1. государственной регистрации и учета автотранспортных средств с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков;
2. проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств;
3. выполнения условий для допущения к международному движению по территории РК;
4. обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.

Требование подпункта 3) распространяется в отношении транспортного средства, которое эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в РК.

Не подлежат эксплуатации автотранспортные средства, зарегистрированные в компетентном органе другого государства, не прошедшие обязательный технический осмотр, за исключением автотранспортных средств категории M1, возраст которых не превышает 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.


К транспортным средствам категории M1 относятся транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Однако данные требования не распространяются на автотранспортные средства и прицепы к ним, участвующие в международном движении по территории РК менее 90 календарных дней подряд с даты ввоза (въезда) таких автотранспортных средств в Казахстан.

Автотранспортное средство считается находящимся в международном движении по территории РК в случае его соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 65 закона "О дорожном движении", где предусмотрено, что оно эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими ВНЖ в РК, и:

- принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне РК;
- не зарегистрировано в РК;
- временно ввезено в РК.

Автотранспортное средство, участвующее в международном движении, может находится на территории Республики Казахстан до одного года с момента пересечения Государственной границы.

По истечении этого срока автотранспортное средство, находящееся в международном движении, подлежит вывозу за пределы Казахстана на непрерывный срок продолжительностью не менее 30 календарных дней.

Допуск автотранспортных средств, находящихся в международном движении, к участию в дорожном движении на территории РК осуществляется при наличии выданных в соответствии с требованиями международных договоров, ратифицированных РК, и законодательства РК:

- свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства, прицепа;
- государственного регистрационного номерного знака автотранспортного средства;
- отличительного знака государства;
- опознавательного знака автотранспортного средства;
- документа, подтверждающего факт прохождения технического осмотра автотранспортным средством;
- договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства;
- сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах - членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.

Постановление вводится в действие 9 декабря 2023 года.


Источник: zakon.kz
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