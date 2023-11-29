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Компания Кулибаева уйдёт с AIX

Просмотров:11 Опубликовано: Сегодня, 22:00
Компания Кулибаева уйдёт с AIX
Фото: архив пресс-службы НПП «Атамекен»
Причины не раскрываются

«Исключить с 1 декабря 2023 года из официального списка AIX простые акции АО «Каспий нефть» – такое решение 29 ноября принял единственный акционер компании. Это следует из опубликованного им уведомления.

Отмечается, что компании требуется получить разрешение уполномоченного органа на делистинг. О причинах ухода с астанинской биржи не сообщается. Заметим, что решение о выводе компании на AIX единственный акционер принял в июне 2021 года.

Основной производственный актив «Каспий нефть» – нефтяное месторождение Айранколь в Атырауской области. У компании есть «дочка» – ТОО «Каспий нефть трейдинг», она создана в 2019 году, занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами. В 2022-м «Каспий нефть трейдинг» выплатила своей «маме» 22,36 млрд тенге дивидендов. «Каспий нефть» в свою очередь пополнила «кошелек» своего акционера на 142,1 млрд тенге – такую сумму дивидендов АО перечислило в течение 2022 года.


Чистая прибыль «Каспий нефть» в 2022-м составила 57,8 млрд тенге (на 18,4 млрд тенге больше, чем годом ранее). Экспортные продажи сырой нефти принесли компании 125,3 млрд тенге выручки, внутренние продажи – 27,3 млрд тенге выручки. В общей сложности это на 17,5 млрд тенге больше, чем в 2021 году. в 2022-м

Единственный акционер «Каспий нефть» – АО «Joint Resources», которое на 100% принадлежит Тимуру Кулибаеву, занимающему второе и третье места в рейтингах 50 богатейших 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan в 2023 году. Полный пакет акций Joint Resources в настоящее время находится в доверительном управлении у Ануара Айкынбаева.


Пакетом из 100% простых акций «Каспий нефть» Joint Resources владеет с декабря 2020 года. До этого непосредственным акционером «Каспий нефть» значилась Precious Oil Products B.V. – компания с нидерландской «пропиской»; конечным бенефициаром выступал так же Тимур Кулибаев, причем с 2017 года – единолично, до этого – на паритетных началах с российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым (№34 в рейтинге российских миллиардеров – 2023 по версии российского Forbes). «Каспий нефть» входит в список 50 крупнейших частных компаний Казахстана – 2022 по версии Forbes Kazakhstan.

Добавим, что 23 ноября единственный акционер Joint Resources принял решение полностью обновить состав совета директоров компании. Давний партнер семьи Кулибаевых Раушан Сагдиева исключена из СД, в котором она была председателем.


Источник: forbes.kz
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