Рост НДС: зачем, когда поднимут и как изменятся цены в Казахстане

Когда в Казахстане планируют поднять налог на добавленную стоимость, зачем это нужно и как отразится на стоимости продуктов, товаров и услуг, узнал корреспондент Tengrinews.kz.



Tengrinews.kz запросил в Министерстве национальной экономики подробную информацию о грядущем повышении налога на добавленную стоимость (НДС). На основе ответов вице-министра Азамата Амрина мы составили подробный гайд по повышению одного из самых популярных видов налога.



На сколько повысят НДС и кто это предложил?



При разработке проекта нового Налогового кодекса рабочая группа внесла на обсуждение вопрос повышения ставки НДС с 12 до 16 процентов, то есть на 4 процента. Ранее в октябре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов создал рабочую группу по совершенствованию налогового законодательства, куда вошли представители госорганов, нацпалаты предпринимателей "Атамекен" и бизнес-сообщества.

Зачем повышать НДС и нужно ли это экономике в нынешнее время?



По данным Всемирного банка, по сравнению со странами Европы и Центральной Азии примерно одного уровня развития экономики в 2019 году производительность НДС в Казахстане была самой низкой (0,32), а по коэффициенту собираемости налога страна, напротив, занимала седьмое место (коэффициент 0,6) из 11 стран Европы и Центральной Азии. Это выше, чем средний коэффициент собираемости стран с новой и развивающейся экономикой в Европе - 0,56.



"То есть собираемость НДС в Казахстане находится на хорошем уровне. В этом случае низкая производительность налога обосновывается низкой ставкой. В первую очередь повышение ставки НДС даст фискальный эффект в виде дополнительных поступлений в бюджет в размере 2-2,4 триллиона тенге в год. Это сопоставимо с годовым объемом гарантированных трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят сократить размер таких трансфертов и, как следствие, усилят сберегательную функцию Национального фонда", - сообщили в министерстве.



Как НДС влияет на стоимость товаров?



В министерстве утверждают, что повышение ставки НДС не будет влиять на стоимость товаров первой необходимости, в частности продуктов питания. Сельхозтоваропроизводители в нашей стране пользуются льготными налоговыми режимами, пояснили в МНЭ.



Для примера в ведомстве рассмотрели влияние на стоимость мяса, которая внесла вклад в годовую инфляцию в размере 1 процента (при общей инфляции 10,8 процента в год на октябрь 2023 года).



Мясо в основном поступает на рынки и специальные магазины от фермерских хозяйств. То есть на рынок оно поступает без уплаты НДС. На рынках торгуют индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы. Как правило, они тоже не платят НДС, так как их обороты не превышают порог, либо предприниматель применяет розничный налог и получает освобождение от НДС.



Таким образом, товар продается потребителю без учета НДС. Однако в министерстве не уточнили, будет ли это касаться также мяса, которое продают в супермаркетах, или мясных продуктов, производимых крупными комбинатами.



"По другим сельскохозяйственным товарам также применяются льготные режимы без НДС. То есть для производства и переработки продовольственных товаров в Казахстане созданы выгодные условия налогообложения по НДС. При этом в структуре импорта Казахстана доля продовольственных товаров составила 9,4 процента. То есть основная часть товаров, ввезенных налогоплательщиками в сфере торговли, не относится к продовольственным товарам", - отметили в министерстве.



Авторы инициативы считают, что повышение НДС будет позитивным для местных производителей продуктов, так как возможный рост налоговой нагрузки по ряду импортных продовольственных товаров снизит их конкурентоспособность перед казахстанскими производителями. Это даст возможность отечественным товаропроизводителям, пользующимся налоговыми льготами и субсидиями, наращивать свое производство для замещения импортных товаров.



Повлияет ли НДС на уровень инфляции в стране



В министерстве была проведена оценка возможного влияния на инфляцию повышения ставки НДС с 12 до 16 процентов с 2025 года. Для оценки применен метод прямого счета, исходя из изменения стоимости конечного потребления домашних хозяйств в структуре ВВП.



Эффект на инфляцию от повышения НДС, выраженный в увеличении расходов на конечное потребление домашних хозяйств, в 2025 году оценивается в 1 процентный пункт. При этом такое влияние должно произойти только один раз, в первый год повышения ставки НДС. Поступления в бюджет будут расти ежегодно.



А какой НДС платят в других странах



В министерстве, обосновывая необходимость повышения налога до 16 процентов, отмечают, что ставка НДС в Казахстане одна из самых низких в мире - 12 процентов.



Для сравнения, в странах СНГ:



- в России, Беларуси и Армении – 20 процентов;

- в Кыргызстане и Узбекистане – 12 процентов (как сейчас в Казахстане);

- в Азербайджане и Грузии - 18 процентов.



В странах Европы:



- в Дании и Норвегии – 25 процентов;

- в Испании, Латвии, Литве и Нидерландах – 21 процент;

- во Франции – 19,6 процента;

- в Германии – 19 процентов.



В ряде стран, таких как Япония, Австралия, США, Канада, действует налог с продаж. Эти два налога нельзя сравнивать. НДС облагается только добавленная стоимость в ходе производства товаров, а налог с продаж имеет каскадный эффект, облагается оборот, не учитывается ранее уплаченный налог.



В министерстве уверяют, что наиболее популярная ставка НДС в мире - 20 процентов.



Когда могут повысить НДС



В министерстве прямо не ответили на этот вопрос. Хотя косвенно можно говорить о том, что НДС могут поднять с 2025 года, так как именно на этот год просчитано влияние на уровень инфляции. Однако официальных данных по этому вопросу нет.



В министерстве отметили, что они с конца прошлого года активно проводят работу по обсуждению подходов проекта нового Налогового кодекса. Обсуждения проходят открыто с привлечением широкого круга представителей бизнеса, экспертов, заинтересованных уполномоченных государственных органов, отраслевых бизнес-ассоциаций. В настоящее время основные подходы обсуждаются на разных площадках. Есть и другие вопросы, которые не менее важны и беспокоят бизнесменов и простых граждан. Дискуссии продолжаются совместно с общественностью и представителями бизнес-сообщества.



Напомним, в сентябре 2023 года вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане обсуждается вопрос увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) на 4 процента. Ранее такое предложение появилось в консультативном документе к проекту нового Налогового кодекса на 2024 год.