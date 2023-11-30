Европротокол в Казахстане. Как можно оформить мелкое ДТП с 1 января 2024 года

И сколько можно получить страховой компенсации по «упрощёнке»?
Европротоколом называют оформление ДТП, в котором обошлось без пострадавших, оба водителя аварии принимают, кто был прав, а кто виноват, и не требуется вызов полиции. Один из самых распространённых случаев — удар в зад перед светофором. Сегодня такие ДТП чаще «разводятся» на месте: подсчётом повреждений на глаз, оплатой из личных денег виновника и написанием расписки от пострадавшего. Теперь же можно будет рассчитывать на выплату от страховой.
Правила, условия и сроки упрощённого порядка урегулирования страховых случаев в Казахстане утвердили. С 1 января 2024 года отправлять данные о ДТП в информационную систему страховщиков можно с помощью мобильного приложения. Полицию для оформления вызывать не требуется, а значит, и бегать за справками на медосвидетельствование, присутствовать на суде, разумеется, тоже. Упрощение процессов и экономия времени налицо.
О деталях новой ожидаемой системы оформления мелких аварий редакции Kolesa.kz расссказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.Как это всё будет работать?
Сначала ー зарегистрироваться в приложении
Чтобы иметь возможность оформляться по европротоколу, придётся заранее скачать приложение и зарегистрироваться, пройдя биометрическую идентификацию. После регистрации владельцу авто выдаётся уникальный электронный ключ, которым сможет в дальнейшем подписывать декларацию об «упрощёнке».
Приложение сделают доступным для всех видов смартфонов. В данное время завершается его тестирование для запуска с 1 января 2024 года.
Европротокол в Казахстане. Как можно оформить мелкое ДТП с 1 января 2024 годаСумма возмещения ущерба по европротоколу ограниченная
Предельный размер страховой суммы по каждому отдельному страховому случаю при упрощённом порядке урегулирования составляет не более 100 МРП, в 2023 году это 345 000 тенге. С ростом МРП в 2024-м сумма выплаты изменится в большую сторону.Как оформить ДТП по европротоколу?
Упрощённая система станет возможной при соблюдении следующих условий:
- в ДТП участвует не более двух авто;
- нет пострадавших;
- оба водителя согласны с обстоятельствами происшествия;
- оба водителя на момент ДТП имеют действующие полисы (ОСГПО);
- пострадали только автомобили;
- обстоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений автомобилей, а также вина одного из участников аварии не вызывают разногласий у обоих водителей и фиксируются в декларации;
- оба участника согласны с размером страховой выплаты — 100 МРП.
При оформлении по европротоколу каждому водителю нужно будет через своё приложение заполнить декларацию, подписать её электронным ключом. Если у одного из участников ДТП приложение не установлено, можно позвонить в страховую, где должны подсказать, как это сделать. Правда, это займёт какое-то время.
К декларации необходимо будет приложить фото и видео, позволяющие определить марки, модели, госномера автомобилей, участвовавших в ДТП, фотосхему и (или) видеосхему происшествия, фото или видео обстоятельств аварии, а также полученных повреждений. Проверка данных проводится онлайн. Об успешной регистрации декларации должно прийти СМС. До этого момента покидать место аварии нельзя.Что может пойти не так?
Если во время проверки работники страховой выявят несоответствие документов и сведений, приложенных участниками ДТП, или же данные не будут позволять определить обстоятельства причинения ущерба, характер и перечень видимых повреждений авто, в течение одного рабочего дня с момента получения декларации они должны будут повторно запросить необходимые фото либо направить страховых комиссаров для осмотра машин и места ДТП.
Страховщики не смогут отказать в принятии декларации при соблюдении всех условий.Можно ли будет оформить одно ДТП дважды?
Нет. Во время проверки система сможет выявлять «дубли» аварий и с ходу их отбрасывать.А если приложение зависнет?
Вероятности, что электроника или база данных сработают некорректно, в финрегуляторе не исключают. Потому в правилах прописано, что при наличии сбоев в работе сервисов по присвоению уникального номера страхового случая и (или) отсутствии уведомления о принятии декларации в течение 10 минут участникам придётся отправить все документы заново.Что делать, если не согласен с суммой возмещения или ДТП не подходит под европротокол?
В этом случае нужно будет вызывать полицейских, оповещать об аварии страховую компанию и оформлять ДТП в традиционном порядке.
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