Европротокол в Казахстане. Как можно оформить мелкое ДТП с 1 января 2024 года

И сколько можно получить страховой компенсации по «упрощёнке»?Европротоколом называют оформление ДТП, в котором обошлось без пострадавших, оба водителя аварии принимают, кто был прав, а кто виноват, и не требуется вызов полиции. Один из самых распространённых случаев — удар в зад перед светофором. Сегодня такие ДТП чаще «разводятся» на месте: подсчётом повреждений на глаз, оплатой из личных денег виновника и написанием расписки от пострадавшего. Теперь же можно будет рассчитывать на выплату от страховой.Правила, условия и сроки упрощённого порядка урегулирования страховых случаев в Казахстане утвердили. С 1 января 2024 года отправлять данные о ДТП в информационную систему страховщиков можно с помощью мобильного приложения. Полицию для оформления вызывать не требуется, а значит, и бегать за справками на медосвидетельствование, присутствовать на суде, разумеется, тоже. Упрощение процессов и экономия времени налицо.О деталях новой ожидаемой системы оформления мелких аварий редакции Kolesa.kz расссказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.Сначала ー зарегистрироваться в приложенииЧтобы иметь возможность оформляться по европротоколу, придётся заранее скачать приложение и зарегистрироваться, пройдя биометрическую идентификацию. После регистрации владельцу авто выдаётся уникальный электронный ключ, которым сможет в дальнейшем подписывать декларацию об «упрощёнке».Приложение сделают доступным для всех видов смартфонов. В данное время завершается его тестирование для запуска с 1 января 2024 года.Европротокол в Казахстане. Как можно оформить мелкое ДТП с 1 января 2024 годаПредельный размер страховой суммы по каждому отдельному страховому случаю при упрощённом порядке урегулирования составляет не более 100 МРП, в 2023 году это 345 000 тенге. С ростом МРП в 2024-м сумма выплаты изменится в большую сторону.Упрощённая система станет возможной при соблюдении следующих условий:- в ДТП участвует не более двух авто;- нет пострадавших;- оба водителя согласны с обстоятельствами происшествия;- оба водителя на момент ДТП имеют действующие полисы (ОСГПО);- пострадали только автомобили;- обстоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений автомобилей, а также вина одного из участников аварии не вызывают разногласий у обоих водителей и фиксируются в декларации;- оба участника согласны с размером страховой выплаты — 100 МРП.При оформлении по европротоколу каждому водителю нужно будет через своё приложение заполнить декларацию, подписать её электронным ключом. Если у одного из участников ДТП приложение не установлено, можно позвонить в страховую, где должны подсказать, как это сделать. Правда, это займёт какое-то время.К декларации необходимо будет приложить фото и видео, позволяющие определить марки, модели, госномера автомобилей, участвовавших в ДТП, фотосхему и (или) видеосхему происшествия, фото или видео обстоятельств аварии, а также полученных повреждений. Проверка данных проводится онлайн. Об успешной регистрации декларации должно прийти СМС. До этого момента покидать место аварии нельзя.Если во время проверки работники страховой выявят несоответствие документов и сведений, приложенных участниками ДТП, или же данные не будут позволять определить обстоятельства причинения ущерба, характер и перечень видимых повреждений авто, в течение одного рабочего дня с момента получения декларации они должны будут повторно запросить необходимые фото либо направить страховых комиссаров для осмотра машин и места ДТП.Страховщики не смогут отказать в принятии декларации при соблюдении всех условий.Нет. Во время проверки система сможет выявлять «дубли» аварий и с ходу их отбрасывать.Вероятности, что электроника или база данных сработают некорректно, в финрегуляторе не исключают. Потому в правилах прописано, что при наличии сбоев в работе сервисов по присвоению уникального номера страхового случая и (или) отсутствии уведомления о принятии декларации в течение 10 минут участникам придётся отправить все документы заново.В этом случае нужно будет вызывать полицейских, оповещать об аварии страховую компанию и оформлять ДТП в традиционном порядке.