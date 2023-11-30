Сбор копий удостоверений личности запретят в Казахстане

"Вносятся изменения и дополнения в четыре кодекса и десять законов Казахстана. В частности, устанавливается запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами страны. Вводится обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны", - говорится в заключении.

В Сенате во втором чтении одобрили закон по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов. Одна из поправок предусматривает запрет на сбор и обработку копий удостоверений личности, передает корреспондент Tengrinews.kz.В выступлении сенатор Андрей Лукин подчеркнул, что закон, инициированный депутатами Мажилиса, направлен на усиление защиты персональных данных и устранение правового пробела в регулировании деятельности по цифровому майнингу.Также закон предусматривает введение новых механизмов по обеспечению информационной безопасности посредством создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности.Определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу. В целях защиты от мошеннических действий лицам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал "электронного правительства".Далее закон отправят на подпись Главе государства.