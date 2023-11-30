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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане снизился прожиточный минимум

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 12:17
В Казахстане снизился прожиточный минимум
Фото: lsm.kz
Прожиточный минимум в Казахстане в ноябре 2023 года составил 47 501 тенге в месяц, что на 10,5% меньше, чем в октябре, передает LS.

Напомним, в предыдущем месяце данный показатель был равен 53 054 тенге.


По данным Бюро нацстатистики, прожиточный минимум для трудоспособных мужчин старше 18 лет составил 56 441 тенге, а для женщин – 44 806 тенге.

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 44 477 тенге, а для детей в возрасте до 14 лет – 38 259 тенге. Для юношей 14-17 лет – 60 097 тенге, для девушек – 46 052 тенге.

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель в октябре 2023 года был зафиксирован в Мангистауской области – 59 918 тенге, в Астане – 52 985 тенге, в Алматы – 49 982 тенге, в ВКО – 49 590 тенге. В Ұлытау – 47 924 тенге, Алматинской области – 47 824 тенге, в Шымкенте – 47 318 тенге.


Далее следуют Акмолинская – 46 602 тенге, Абай – 46 463 тенге, Северо-Казахстанская – 46 413 тенге, Жетісу – 46 292 тенге, Павлодарская – 45 895 тенге, Жамбылская – 45 491 тенге, Костанайская – 45 349 тенге, Карагандинская – 45 285 тенге, Атырауская области – 45 155 тенге.

Наименьшие уровни оказались в Туркестанской – 43 810 тенге, Западно-Казахстанской – 43 501 тенге, Кызылординской – 43 093 тенге и Актюбинской областях – 42 501 тенге.


Источник: lsm.kz
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