В Казахстане снизился прожиточный минимум

Напомним, в предыдущем месяце данный показатель был равен 53 054 тенге.

Наибольший показатель в октябре 2023 года был зафиксирован в Мангистауской области – 59 918 тенге, в Астане – 52 985 тенге, в Алматы – 49 982 тенге, в ВКО – 49 590 тенге. В Ұлытау – 47 924 тенге, Алматинской области – 47 824 тенге, в Шымкенте – 47 318 тенге.