В Казахстане запретят строить ЖК, если рядом нет школ и детских садов

"У нас есть проблема застройки многоэтажными домами. Сейчас при планировании строительства многоэтажек не всегда учитывается нагрузка на близлежащие соцобъекты. В результате после введения их в эксплуатацию мы не можем обеспечить доступность жителей к школам и детским садам. Эта проблема особо актуальна в мегаполисах", - рассказал депутат Асхат Аймагамбетов.

"В связи с этим в законопроект вводится новое законодательное требование. Теперь будет запрещено строить многоэтажные жилые дома без учета строительства школ, детских садов и больниц", - добавил мажилисмен.

В Казахстане планируют ввести запрет на строительство многоэтажных жилых домов, если рядом с ними не будет школ, детских садов и больниц. Таким образом законотворцы хотят защитить права детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.Норма о строительстве ЖК входит в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", презентованный в Мажилисе.По его словам, из-за этого недочета большая нагрузка приходится на уже функционирующие школы, которые вынуждены переходить на трехсменное обучение. Также это наносит ущерб здоровью детей. Кроме того, если акиматы и захотят построить школу или детский сад, то зачастую не могут даже найти свободный участок для этого.Кроме этого, законопроект, регулирующий вопросы образования и защиты прав детей вводит:- обязательную проверку зданий школ, детских садов и больниц каждые пять лет;- обязательную установку замков на окна, чтобы дети не выпадали из окон;- новый институт наставничества для детей-сирот;- поддержку и реабилитацию детей с девиантным поведением, состоящих на учете в полиции;- расширение управленческой свободы организаций образования.