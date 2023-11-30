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Убийство Салтанат Нукеновой: дело против Бишимбаева переквалифицировали

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 13:55
Убийство Салтанат Нукеновой: дело против Бишимбаева переквалифицировали
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
О ходе расследования уголовного дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника по подозрению в убийстве Салтанат Нукеновой в кулуарах Мажилиса рассказал заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В частности, Умиралиев уточнил, по каким именно статьям возбуждено уголовное дело.

"В отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Также был задержан и водворен в изолятор временного содержания его родственник - за укрывательство и недонесение о преступлении в органы полиции. Я не могу сказать вам сейчас, это брат или братишка. Ясно, что он его родственник", - заявил заместитель генпрокурора.


Таким образом, со слов Умиралиева, дело в отношении Бишимбаева переквалифицировали со статьи 99, части 1 "Убийство" на статью 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Если раньше экс-министру грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, то теперь срок наказания варьируется от 15 до 20 лет.


По словам Жандоса Умиралиева, в тот день родственник Бишимбаева был с ним и не сообщил в полицию о совершенном тяжком преступлении.

"Более того, он содействовал в укрывательстве этого преступления", - также добавил заместитель генпрокурора.


Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. Его самого задержали в тот же день по подозрению в убийстве. Сейчас экс-министр находится под арестом. 11 ноября Салтанат проводили в последний путь в родном городе.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:58
Атып тастау керек кой, дялел десе, быздын ақшамыз ға, оны 20 жыл бой тамақ тамай devil
 
 

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