Казахстан не будет покупать истребители у Франции – замглавнокомандующего СВО

«Сразу скажу, хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводились. Планов таких не были. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе «цена – качество», мы пока остановились на самолете Су-30 СМ», – сообщил Нильдибаев на брифинге в четверг.

«Что касается оснащения сил воздушной обороны, то в соответствии с программой перевооружения, утвержденной Правительством РК продолжается обновление авиационного парка и средств ПВО. В рамках заключенного контракта между казахстанской стороной и Европейским авиационным концерном «Airbus Military» авиапарк пополнился военно-транспортными самолетами С-295. Получены новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш. К концу текущего года планируется прибытие еще одной батареи «ТОР-2М». В начале следующего года мы будем доукомплектованы шестью самолетами Су-30СМ, который является лучшим многофункциональным боевым самолетом в мире, батареей ЗРК «Тор-М2К» и военно-транспортным самолетом А-400М», – поделился планами спикер.

Астана. 30 ноября. КазТАГ – Казахстан не будет покупать истребители у Франции, заявил заместитель главнокомандующего cилами воздушной обороны (СВО) по вооружению – начальник главного управления вооружения полковник Ержан Нильдибаев.Напомним, французское издание La Tribune сообщало, что Франция планирует поставить в Казахстан истребители Rafale.Главнокомандующий cилами воздушной обороны ВС РК Даурен Косанов добавил, что опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий наглядно демонстрирует все больше возрастающую роль беспилотной летательной авиации и, как следствие, применение новых способов ведения боевых действий.По данным, на сегодняшний день Казахстан имеет беспилотные ударные БПЛА Wing Loong-1, Anka и разведывательные Skylark.