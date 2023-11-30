"Процесс запущен" - минобороны о турецких беспилотниках для армии Казахстана

"Процесс запущен, переговоры идут. После проведения опытно-войсковой эксплуатации первого комплекса, который мы получили буквально осенью, сейчас идет его практическая летная эксплуатация. По итогам завершения опытно-войсковой эксплуатации будет принято решение о целесообразности дальнейшего приобретения данного БПЛА. Как только мы примем решение, заработает механизм по созданию производства на территории Казахстана", - сказал Нильдибаев.

В Министерстве обороны рассказали об испытаниях турецкого разведывательно-ударного беспилотника Anka, передает корреспондент Tengrinews.kz.Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению - начальник главного управления вооружения Ержан Нильдибаев.Напомним, в июле 2023 года в Жамбылской области начали тестовые испытания турецкого разведывательно-ударного беспилотника Anka. В будущем планировалось взять его на вооружение казахстанской армии.