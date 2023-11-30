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Арестные дома для дебоширов предлагают открыть в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:17
Арестные дома для дебоширов предлагают открыть в Казахстане
Фото из открытых источников
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашит Жукенов предложил строить в Казахстане арестные дома для семейных дебоширов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Верховном суде прошло совещание по вопросам судебной практики по уголовным делам и делам об административных правонарушениях в сфере семейно-бытового насилия.

"Нам надо особо уделить внимание оперативности рассмотрения административных правонарушений. Судебная практика идет таким образом, что возбуждаются дела по проступкам, уголовным правонарушениям и административным. Когда расследуются, рассматриваются, проходит время, в некоторых случаях проходят сроки, и их прекращают. Как правило, это наша реальность, когда через определенное время дело приходит в суд - через месяц, через два, то потерпевшие обычно прощают, и больше половины дел у нас прекращается примирением сторон", - сказал Жукенов.


По мнению Жукенова, рассмотрение административных правонарушений и уголовных проступков в ускоренном порядке не позволит правонарушителям избежать наказания и примириться с потерпевшим.

"А это обязанность суда, если стороны примирились, то суд обязан прекратить. Поэтому и нарушается принцип неотвратимости наказания. Я считаю, что эти дела должны рассматриваться день в день. Это международная практика, когда человек совершает мелкое правонарушение, на него тут же составляют протокол и идут к судье, судья назначает наказание по горячим следам, и тогда будет эффект. Тогда не будет прощения, примирения, у нас менталитет такой, мы всегда приходим к прощению", - добавил Жукенов.


Также представитель Верховного суда предлагает строить арестные дома для семейных дебоширов.

"Уже более 20 лет стоит этот вопрос на повестке правительства, но никак не решается. Суть в том, что нет денежных средств. С учетом той важности, которую сегодня общество ставит, и о чем говорит Президент, настало время строить арестные дома. По проступкам, где совершают уголовные и административные правонарушения, мы должны назначать наказания, и люди, которые дебоширы, они должны сидеть в этих арестных домах, там должна быть профилактика, их надо воспитывать. Эти арестные дома нужны", - заключил Жукенов.


Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что в Казахстане ежедневно в полицию поступает 300 заявлений по фактам бытового насилия.


Источник: Tengrinews.kz
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