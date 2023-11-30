«В ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах осадки дождь с переходом в снег. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду, в начале месяца на северо-западе и севере РК – порывы 30 метров в секунду и более», - говорится в распространенном в четверг прогнозе погоды на декабрь.

Астана. 30 ноября. КазТАГ – Прогноз погоды на декабрь представили синоптики Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».Во второй половине первой декады декабря с затоком Арктических холодных воздушных масс температура воздуха значительно понизится на всей территории страны:- на западе страны ночью до -10-20, днем до -3-13;- на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30, днем до -10-20;- на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20, днем -2-10.Во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:- в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10, днем до 0,-5;- в южной половине РК ночью до -3+3, днем до +5+13.Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:- в северной половине РК ночью до -20-30, днем до -8-15;- в южной половине РК ночью до -10-17, днем до -3-10.«В целом по прогнозу, в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2 градуса Цельсия. Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на севере республики», - уточнили синоптики.