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В Казахстане 1 декабря водителей начнут штрафовать за летние шины

Просмотров:1109 Опубликовано: Сегодня, 08:24
В Казахстане 1 декабря водителей начнут штрафовать за летние шины
Фото: Zakon.kz
1 декабря в Казахстане начнут штрафовать за летние шины, сообщает Zakon.kz.

Согласно законодательству, с 1 декабря по 1 марта водители транспортных средств должны обеспечить наличие зимней резины на своем транспортном средстве.

"При выявлении такого рода нарушений сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство и до устранения нарушений изъять государственный номер", – сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек на брифинге 13 ноября.

Минимальный размер штрафа составит 5 МРП (17 250 тенге). Если в течение года водитель допустит повторное нарушение, то сумма штрафа составит 10 МРП (34 500 тенге).


Источник: Zakon.kz
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