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Какие скидки есть в Казахстане для пассажиров с инвалидностью и их сопровождающих

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 12:09
Какие скидки есть в Казахстане для пассажиров с инвалидностью и их сопровождающих
Фото: Zakon.kz
Министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о скидках для пассажиров с инвалидностью и их сопровождающих, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что на железнодорожном транспорте лица всех групп инвалидности и дети с инвалидностью могут пользоваться льготами на проезд по социально значимым сообщениям в размере 50% от стоимости билета, а на коммерческих маршрутах по усмотрению перевозчиков скидка может достигать 70% от стоимости проездного документа.

"Также на социально значимых автобусных маршрутах лица І группы инвалидности могут ездить бесплатно, дети с инвалидностью до 18 лет могут пользоваться льготами в размере 50% от стоимости проезда", – рассказал Марат Карабаев.


Кроме этого, во всех коммерческих поездах Тальго АО "Пассажирские перевозки" предусмотрена скидка в размере 70% от стоимости билета для сопровождающего пассажира.

По его словам, в сфере авиации скидки для лиц с инвалидностью предоставляются на усмотрение авиакомпаний.

"Air Astana предлагает льготные тарифы и скидки для тяжелобольных детей, Fly Arystan – в рамках пилотного проекта Komek – скидки 50% от стоимости тарифа на авиаперелеты пассажирам с ограниченными возможностями І группы инвалидности и сопровождающему лицу, SCAT – один раз в год по внутренним направлениям 100%-ную скидку для детей-инвалидов и инвалидов І группы и 50%-ную скидку для инвалидов ІІ группы, Qazaq Air – по решению председателя правления скидки тяжелобольным детям и детям-инвалидам, - сказал Марат Карабаев.


Отмечается, что пилотный проект Komek представляет собой льготные условия для выписки билетов для пассажиров следующих категорий: ветераны ВОВ и лица, приравненные к ветеранам ВОВ, лица с инвалидностью І группы, а также пассажиры возрастной категории 80 лет и старше.

Также Минтранспорта разработаны варианты программы субсидирования авиаперелета по внутренним направлениям для пассажиров с I, II и III группами инвалидности, в т.ч. для детей.

Также, Министерством транспорта совместно с МВД и акиматом столицы проработан вопрос парковки автомобилями инватакси на специализированных стоянках, предназначенных для лиц с инвалидностью, а также использования специально выделенных автобусных полос. Чтобы воспользоваться правом парковки на специализированных стоянках перевозчикам инватакси необходимо наклеить на переднее и заднее стекла автомобилей опознавательный знак "Лицо с инвалидностью".

Касательно специально выделенных автобусных полос, то перевозчикам необходимо подать уведомление в акимат и обеспечить внешнее оформление автомобиля.


Источник: Zakon.kz
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