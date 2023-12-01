Токаев: Казахстан полностью поддерживает призыв ООН по окружающей среде

"Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений. Мы стали первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года", - сказал Глава государства.

"Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал.



Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43 процента мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на Всемирном климатическом саммите, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.Он отметил, что новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики.