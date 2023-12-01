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В Алматы задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 19:14
В Алматы задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек
Фото: zakon.kz
Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в "Алматы Хостел". Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов, заявили в Генеральной прокуратуре 1 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По факту пожара в "Алматы Хостел" начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия. В этот же день прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", – сообщили в Генеральной прокуратуре.


Трагедия произошла по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября и унесла жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы.

Аким Алматы Ерболат Досаев, прибывший на место ЧП, подчеркнул, что хостел был незаконный. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Местные власти Алматы помогут организовать похороны жертв.

Рассматриваются разные версии произошедшего. Для установления точной причины создана правительственная комиссия.


Источник: Zakon.kz
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