В Алматы задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек

"В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия. В этот же день прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в "Алматы Хостел". Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов, заявили в Генеральной прокуратуре 1 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.По факту пожара в "Алматы Хостел" начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Трагедия произошла по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября и унесла жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы.Аким Алматы Ерболат Досаев, прибывший на место ЧП, подчеркнул, что хостел был незаконный. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Местные власти Алматы помогут организовать похороны жертв.Рассматриваются разные версии произошедшего. Для установления точной причины создана правительственная комиссия.