Билеты иностранных авиакомпаний могут подешеветь для казахстанцев

"В приказ МТ РК о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-й степени "свободы воздуха" только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-й степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам", - сообщили в КГА.

Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений, передает Tengritravel.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.Министерство транспорта совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции усовершенствовали режим "открытое небо" с целью повышения привлекательности казахстанского рынка авиаперевозок.Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов.Режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах городов Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Усть-Каменогорск и Шымкент.