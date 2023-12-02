"Признавая значительный потенциал сектора ископаемых источников энергии по снижению выбросов метана и необходимость быстрого сокращения выбросов в этом секторе; понимание важности добровольных действий в содействии коллективным усилиям по сокращению глобальных выбросов метана; стремясь мобилизовать глобальные действия и усилить поддержку существующих международных инициатив по сокращению выбросов метана посредством эффективных двусторонних действий; признавая решающее участие частного сектора, банков развития, финансовых институтов и международных агентств по оказанию помощи в поддержке реализации Обязательства, Казахстан присоединяется к Глобальному обязательству по метану", - говорится в совместном заявлении.

"Соединенные Штаты намерены работать с партнерами над мобилизацией инвестиций для поддержки достижения полного потенциала снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе Казахстана, что потребует не менее 1,4 миллиарда долларов США общих расходов до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства, и стимулировать инвестиции в дополнительные возможности снижения выбросов метана в различных секторах", - говорится в заявлении.

Казахстан и США сделали совместное заявление об ускорении мер по снижению выбросов метана для выполнения Глобального обязательства по метану, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.Сегодня Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова и Специальный Посланник Президента США по климату Джон Керри выступили с заявлением, где подчеркнули важность быстрого сокращения выбросов метана до 2030 года, чтобы ограничить потепление до 1,5 градуса Цельсия.Казахстан и Соединенные Штаты заявляют о своей взаимной готовности ускорить разработку и реализацию политики и проектов по быстрому сокращению выбросов метана, особенно в секторе ископаемых источников энергии.Таким образом, Казахстан и Соединенные Штаты намерены в ближайшие два года предпринять усилия для поддержки приоритетов Казахстана в области сокращения выбросов метана путем внедрения передового опыта по снижению выбросов метана в угольных шахтах, а также поддержки использования спутниковых и других технологий для мониторинга и снижения выбросов метана и поддержки внедрения регулярного обнаружения и устранения утечек в "КазМунайГаз" и его дочерних и зависимых организациях.