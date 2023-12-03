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Тело мужчины с перерезанной шеей нашли в Шымкенте

Просмотров:377 Опубликовано: Сегодня, 10:09
Тело мужчины с перерезанной шеей нашли в Шымкенте
Иллюстративное фото: NUR.KZ
В Шымкенте тело 28-летнего мужчины нашла в квартире его мать. Подозреваемого задержали. По данному факту проводится досудебное расследование, передает Otyrar.

Как сообщили изданию в ДП Шымкента, вызов на пульт 102 полиции Каратауского района поступил 1 декабря от женщины, которая нашла тело сына в своей квартире.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила тело 28-летнего гражданина с колото-резаными ранениями в области шеи. В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", – рассказали в ведомстве.


В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован по статье "Убийство". Подозреваемый задержал и помещен в изолятор временного содержания. При этом его анкетные данные стражи порядка пока не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Добавим, что, согласно статье 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.


Источник: nur.kz
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