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Какие специалисты приезжают в РК, а какие эмигрируют?

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Какие специалисты приезжают в РК, а какие эмигрируют?
Фото из открытых источников
Всего, на территорию республики прибыло за январь–сентябрь текущего года 19,1 тыс человек, а покинули в то же время — 12,7 тыс жителей, передает ИА «NewTimes.kz».

Статистикой поделился Ranking.kz.

По регионам — больше всего прибывших насчитали в Алматы (4,5 тыс человек), в Мангистауской области и столице (2,9 тыс и 1,6 тыс человек). Меньше всего переехало людей в Кызылординскую область ( всего 19 человек). Обратная статистика — по выбывшим гражданам: здесь лидируется Костанайская область — 1,8 тыс человек, Карагандинская область — 1,5 тыс человекк и Павлодарская область (1,2 тыс человек).


В разрезе по специальностям: лидирующие позиции занимают профессии технической направленности, далее следуют экономические, педагогические, медицинские, юридические, архитектурно-строительные и сельскохозяйственные специальности.

В страновом разрезе в текущем году почти половина (48,9%) прибывших — иммигранты в РК из России: 9,4 тыс. человек — сразу в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Вторую и третью строчки заняли Узбекистан и Туркменистан. В топ-5 стран также попали Кыргызстан и Китай.

Выбывали из РК чаще всего в ту же Россию: 9,4 тыс. человек — на 43,4% меньше, чем годом ранее. В число популярных направлений убытия также вошли Германия, США, Польша и Беларусь.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 14:19


В разрезе по специальностям: лидирующие позиции занимают профессии.

Гастробайторов строителей из узбекистана которые работают на стройках...
А "кандасы" из туркмении,ВСЕ!, хотят быть "нефтяниками"...
И!, едут ВСЕ!, на Мангышлак...

Меньше всего переехало людей в Кызылординскую область ( всего 19 человек).

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
 Gor (Посетители) Сегодня, 13:50
Прибывшие из России в большинстве те кто от призыва сбежали
 
 

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