Какие специалисты приезжают в РК, а какие эмигрируют?

По регионам — больше всего прибывших насчитали в Алматы (4,5 тыс человек), в Мангистауской области и столице (2,9 тыс и 1,6 тыс человек). Меньше всего переехало людей в Кызылординскую область ( всего 19 человек). Обратная статистика — по выбывшим гражданам: здесь лидируется Костанайская область — 1,8 тыс человек, Карагандинская область — 1,5 тыс человекк и Павлодарская область (1,2 тыс человек).

Всего, на территорию республики прибыло за январь–сентябрь текущего года 19,1 тыс человек, а покинули в то же время — 12,7 тыс жителей, передает ИА «NewTimes.kz».Статистикой поделился Ranking.kz.В разрезе по специальностям: лидирующие позиции занимают профессии технической направленности, далее следуют экономические, педагогические, медицинские, юридические, архитектурно-строительные и сельскохозяйственные специальности.В страновом разрезе в текущем году почти половина (48,9%) прибывших — иммигранты в РК из России: 9,4 тыс. человек — сразу в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Вторую и третью строчки заняли Узбекистан и Туркменистан. В топ-5 стран также попали Кыргызстан и Китай.Выбывали из РК чаще всего в ту же Россию: 9,4 тыс. человек — на 43,4% меньше, чем годом ранее. В число популярных направлений убытия также вошли Германия, США, Польша и Беларусь.