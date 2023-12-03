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Вымогателей задержали полицейские в Уральске

Просмотров:432 Опубликовано: Вчера, 18:33
Вымогателей задержали полицейские в Уральске
Фото из открытых источников
Несколько задержаний по фактам вымогательства произвели сотрудники полиции в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

39-летний житель Уральска требовал два миллиона тенге у другого жителя областного центра.

"Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство", рассказали в полиции.


Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержали еще троих жителей области, которые угрозами требовали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района. Они также находятся под стражей по той же статье.

Задержанным грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.


Источник: Tengrinews.kz
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