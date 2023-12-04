Владельцам иностранных авто в РК сделали предупреждение

«То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее 1 месяца», − говорится в сообщении.

Меньше месяца осталось на легализацию иностранных авто в Казахстане. В полиции обратились к владельцам, передает ИА «NewTimes.kz».По поручению главы государства министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября 2022 года. В настоящее время всего легализовано более 239 тыс иностранных автомобилей, в том числе 7 916 автомобилей в Восточно-Казахстанской области.Учитывая разовый характер легализации, в полиции напомнили, что срок оформления автомобилей по ранее поданным заявкам завершается 30 декабря.В связи с чем, учитывая ограниченные сроки, стражи порядка призывают автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства.