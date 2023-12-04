Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Декабря
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.15 KZT
  • €1 = 501.38 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Владельцам иностранных авто в РК сделали предупреждение

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Владельцам иностранных авто в РК сделали предупреждение
Фото из открытых источников
Меньше месяца осталось на легализацию иностранных авто в Казахстане. В полиции обратились к владельцам, передает ИА «NewTimes.kz».

По поручению главы государства министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября 2022 года. В настоящее время всего легализовано более 239 тыс иностранных автомобилей, в том числе 7 916 автомобилей в Восточно-Казахстанской области.

Учитывая разовый характер легализации, в полиции напомнили, что срок оформления автомобилей по ранее поданным заявкам завершается 30 декабря.

«То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее 1 месяца», − говорится в сообщении.


В связи с чем, учитывая ограниченные сроки, стражи порядка призывают автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
808 (Посетители) Сегодня, 11:08
Видимо дорого "легализовывать"? Может по этому люди не спешат?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 БО (Посетители) Сегодня, 10:02
Очередное "последнее китайское предупреждение"...Что значит легализация то,и чего? Тогда надо дать автосалонам и прочим дилерам, такую же преференцию,как и всяким армянским,российским,грузинским, которые колесят себе по Казахстану как ни в чём не бывало... А то выходит так,что те кто легально ввозит автомобили,платят по полной,а кто не легально, им делают скидки и упрашивают ещё..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика