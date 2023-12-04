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Глава Минтранспорта лично проедет по казахстанским дорогам

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Глава Минтранспорта лично проедет по казахстанским дорогам
Фото из открытых источников
Министр транспорта РК Марат Карабаев лично оценит качество казахстанских автодорог и проведет встречи с жителями в нескольких регионах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК, Марат Карабаев в течение недели посетит несколько регионов и лично проверит, как ремонтируют дороги в Казахстане. Он уже совершил поездку в Улытаускую область и выехал на автомобиле из Жезказгана в Кызылорду.

"В рамках поездки министр транспорта планирует посетить еще шесть регионов и два города для проверки объектов транспортной инфраструктуры. Он ознакомится с ходом ремонтных работ на дорогах. Делегация во главе с министром посетит Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую, Восточно-Казахстанскую, Мангистаускую области, а также Шымкент и Алматы", – сообщил пресс-секретарь главы министерства Жанжигит Омархан.


Марат Карабаев проверит объекты транспортной инфраструктуры и железнодорожные станции, а также лично оценит качество ремонта дорог республиканского значения и выслушает местных жителей.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:36
Ожидаем с нетерпением когда соблаговолит посетить свою вотчину и самолично убедиться в проводимых работах если конечно соблаговолит и будет ли оценка правдоподобной.
 
 

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