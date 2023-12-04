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Убийство на погранзаставе расследуют в Актюбинской области

Просмотров:617 Опубликовано: Сегодня, 13:24
Убийство на погранзаставе расследуют в Актюбинской области
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Убийство на погранзаставе расследуют в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как стало известно, военнослужащий контрактной службы выстрелил в сослуживца.

Инцидент произошел 2 декабря на пограничной заставе "Киялы" департамента Пограничной службы КНБ по Актюбинской области. Как сообщили в военной прокуратуре, между военнослужащими контрактной службы произошла ссора, которая закончилась трагедией.


"Военнослужащий контрактной службы в результате словесной перепалки из закрепленного оружия произвел выстрел в сослуживца, от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи. По данному факту актюбинским отделом западного регионального военно-следственного управления начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса ("Убийство"). Подозреваемый по делу задержан", - сообщил военный прокурор Актюбинского гарнизона Руслан Жанисбаев.


Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области по факту гибели солдата срочной службы на полигоне "Оймаша" начато досудебное расследование. В сентябре этого года военнослужащий получил травмы различной степени тяжести, он скончался по дороге в больницу. Тогда на учебном полигоне "Оймаша" произошел "хлопок неизвестного вещества".


Источник: Tengrinews.kz
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