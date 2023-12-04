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Обязаны ли казахстанцы платить за нахождение авто на штрафстоянке

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Обязаны ли казахстанцы платить за нахождение авто на штрафстоянке
Фото: gov.kz
Прокуроры назвали незаконным взимание платы за содержание автомобиля на штрафстоянке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Прокуратурой Алматинской области прекращена порочная практика незаконного взимания денежных средств с участников административного производства за хранение автомобильных средств на специальных стоянках (штрафстоянках), так как согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан", - говорится в сообщении надзорного органа.


Анализом прокуратуры было установлено, что на территории только Енбекшиказахского района с 2000-х годов отсутствует государственная штрафстоянка.

"Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства участников дорожного движения на частную штрафстоянку, которая в течение продолжительного времени функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге, то есть без каких-либо правоустанавливающих документов и договоров с акиматом", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.


После вмешательства прокуратуры приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан.

​На сегодня прокуратурой принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из-за накопления задолженности.

Таким образом, прокуратура Алматинской области добилась бесплатной спецстоянки для граждан.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 70712 (Посетители) Сегодня, 14:11
Таким образом, прокуратура Алматинской области добилась бесплатной спецстоянки для граждан. lol
 
 

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