Обязаны ли казахстанцы платить за нахождение авто на штрафстоянке

"Прокуратурой Алматинской области прекращена порочная практика незаконного взимания денежных средств с участников административного производства за хранение автомобильных средств на специальных стоянках (штрафстоянках), так как согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан", - говорится в сообщении надзорного органа.

"Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства участников дорожного движения на частную штрафстоянку, которая в течение продолжительного времени функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге, то есть без каких-либо правоустанавливающих документов и договоров с акиматом", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

Прокуроры назвали незаконным взимание платы за содержание автомобиля на штрафстоянке, передает корреспондент Tengrinews.kz.Анализом прокуратуры было установлено, что на территории только Енбекшиказахского района с 2000-х годов отсутствует государственная штрафстоянка.После вмешательства прокуратуры приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан.​На сегодня прокуратурой принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из-за накопления задолженности.Таким образом, прокуратура Алматинской области добилась бесплатной спецстоянки для граждан.