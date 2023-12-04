Обязаны ли казахстанцы платить за нахождение авто на штрафстоянке

Прокуроры назвали незаконным взимание платы за содержание автомобиля на штрафстоянке, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Прокуратурой Алматинской области прекращена порочная практика незаконного взимания денежных средств с участников административного производства за хранение автомобильных средств на специальных стоянках (штрафстоянках), так как согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан", - говорится в сообщении надзорного органа.
Анализом прокуратуры было установлено, что на территории только Енбекшиказахского района с 2000-х годов отсутствует государственная штрафстоянка.
"Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства участников дорожного движения на частную штрафстоянку, которая в течение продолжительного времени функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге, то есть без каких-либо правоустанавливающих документов и договоров с акиматом", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.
После вмешательства прокуратуры приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан.
На сегодня прокуратурой принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из-за накопления задолженности.
Таким образом, прокуратура Алматинской области добилась бесплатной спецстоянки для граждан.