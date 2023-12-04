ДУМК опубликовало график религиозных праздников на 2024 год

Согласно календарю ДУМК, в этом году священный месяц Рамазан начнется 11 марта (понедельник) и продлится до 9 апреля (вторник) включительно.

Рамазан начнется 11 марта и продлится до 9 апреля, сообщает Vecher.kz.Управление шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердило график религиозных дней на 2024 год.Начало месяцев Хиджры было произведено на основе информации международных центров астрономических исследований. Эксперты по фетвам отметили, что фактические даты религиозных праздников могут быть отложены или перенесены на один день в зависимости от наступления новолуния.(Ночь Предопределения) ожидается в с 5 на 6 апреля.начнется 10 апреля, Курбан айт – 17 июня.