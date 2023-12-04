Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Владимира и Наргиз Северных к 7 и 8 годам лишения свободы соответственно. Они признаны виновными по статье 194, части 4, пункта 2 УК РК ("Вымогательство в особо крупном размере").

В Алматы вынесли приговор журналистам Владимиру и Наргиз Северным, передает корреспондент Tengrinews.kz.Владимир Северный признан виновным по статье 194, части 4, пункту 2 УК РК , ("Вымогательство в особо крупном размере"). Ему назначено 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.Владимир Северный оправдан по статье 194, части 2, пункту 2 УК РК ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").Наргиз Северная признана виновной по статье 194, части 4, пункта 2 УК РК ("Вымогательство в особо крупном размере"). Она приговорена к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Ей отсрочено наказание на 5 лет.Северные не признали вину.Приговор не вступил в законную силу.Ранее гособвинитель запросил назначить подсудимым 11 лет лишения свободы.Журналисты Владимир и Наргиз Северные были задержаны в Алматы в апреле 2023 года.Их подозревали в вымогательстве денег от руководителя одного из ТОО в Алматы за непубликацию негативных материалов. По информации МВД, они были задержаны при передаче части затребованной суммы.Ранее в соцсетях появилось видеообращение детей журналистов. Они заявили, что Владимир и Наргиз Северные были задержаны в одном из ТРЦ города на их глазах.