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В Алматы вынесли приговор журналистам Владимиру и Наргиз Северным

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 16:04
В Алматы вынесли приговор журналистам Владимиру и Наргиз Северным
Фото: Наргиз Северная/facebook.com
В Алматы вынесли приговор журналистам Владимиру и Наргиз Северным, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Владимира и Наргиз Северных к 7 и 8 годам лишения свободы соответственно. Они признаны виновными по статье 194, части 4, пункта 2 УК РК ("Вымогательство в особо крупном размере").


Владимир Северный признан виновным по статье 194, части 4, пункту 2 УК РК , ("Вымогательство в особо крупном размере"). Ему назначено 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Владимир Северный оправдан по статье 194, части 2, пункту 2 УК РК ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Наргиз Северная признана виновной по статье 194, части 4, пункта 2 УК РК ("Вымогательство в особо крупном размере"). Она приговорена к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Ей отсрочено наказание на 5 лет.

Северные не признали вину.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее гособвинитель запросил назначить подсудимым 11 лет лишения свободы.

Журналисты Владимир и Наргиз Северные были задержаны в Алматы в апреле 2023 года.

Их подозревали в вымогательстве денег от руководителя одного из ТОО в Алматы за непубликацию негативных материалов. По информации МВД, они были задержаны при передаче части затребованной суммы.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение детей журналистов. Они заявили, что Владимир и Наргиз Северные были задержаны в одном из ТРЦ города на их глазах.


Источник: Tengrinews.kz
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