Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Декабря
+11...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.33 KZT
  • €1 = 501.65 KZT
  • 1 RUB = 5.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане есть местность, где живут 3 человека

Просмотров:674 Опубликовано: Вчера, 17:08
В Казахстане есть местность, где живут 3 человека
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Северо-Казахстанской области есть села, где проживает не более 10 человек. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким региона Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе брифинга у акима спросили, много ли в области насчитывается бесперспективных сел и сколько из них планируется упразднить. Как ответил Нурмухамбетов, вопросы по упразднению сел действительно есть.

"Сегодня из 635 населенных пунктов у нас самые малочисленные 125 сел численностью до 50 жителей. У нас есть 39 сел численностью до 10 человек. Это и 3 человека, и 4, и 5. Сегодня есть, конечно, вопросы по упразднению, но мы подходим к этим вещам очень осторожно и сдержанно. Работая с людьми, работая с жителями, руководителями предприятий по перевозкам, по переездам. То есть этот вопрос нужно очень аккуратными шагами решать", - заявил аким Северо-Казахстанской области.


Напомним, что в Казахстане действует программа по добровольному переселению с юга на север страны. Ранее в Минтруда пояснили, как и куда обращаться казахстанцам, чтобы воспользоваться программой переселения с юга на север и в другие трудодефицитные регионы страны.

Итоги прошлых лет показали, что переселенцы часто сталкиваются с проблемами обеспечения жильем. В рамках концепции миграционной политики на 2023-2027 годы включена новая мера господдержки - выдача сертификата экономической мобильности. То есть финансовая помощь от местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при покупке жилья. Как уточняется, размер такой материальной помощи может составлять до четырех миллионов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика