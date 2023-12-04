В Казахстане есть местность, где живут 3 человека

"Сегодня из 635 населенных пунктов у нас самые малочисленные 125 сел численностью до 50 жителей. У нас есть 39 сел численностью до 10 человек. Это и 3 человека, и 4, и 5. Сегодня есть, конечно, вопросы по упразднению, но мы подходим к этим вещам очень осторожно и сдержанно. Работая с людьми, работая с жителями, руководителями предприятий по перевозкам, по переездам. То есть этот вопрос нужно очень аккуратными шагами решать", - заявил аким Северо-Казахстанской области.

В Северо-Казахстанской области есть села, где проживает не более 10 человек. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким региона Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ходе брифинга у акима спросили, много ли в области насчитывается бесперспективных сел и сколько из них планируется упразднить. Как ответил Нурмухамбетов, вопросы по упразднению сел действительно есть.Напомним, что в Казахстане действует программа по добровольному переселению с юга на север страны. Ранее в Минтруда пояснили, как и куда обращаться казахстанцам, чтобы воспользоваться программой переселения с юга на север и в другие трудодефицитные регионы страны.Итоги прошлых лет показали, что переселенцы часто сталкиваются с проблемами обеспечения жильем. В рамках концепции миграционной политики на 2023-2027 годы включена новая мера господдержки - выдача сертификата экономической мобильности. То есть финансовая помощь от местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при покупке жилья. Как уточняется, размер такой материальной помощи может составлять до четырех миллионов тенге.