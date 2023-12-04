Остановка упала на астанчан: начато расследование, пострадавшим обещали компенсацию

"Восстановительные работы будут проведены за счет подрядной организации. Также в отношении подрядной организации будет проведено расследование. Кроме того, рассматривается вопрос о расторжении договора с ней", - сообщили в районном акимате.

В Астане в отношении подрядной организации, которая устанавливала упавшую на людей остановку, проведут расследование. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе акимата района Алматы.Ремонт автобусной остановки проведут до 8 декабря, там установят новые стекла. Платить за работы будет подрядная организация.В акимате заверили, что находятся на связи с пострадавшими. Подрядная организация, по данным акимата, выплатит компенсацию пострадавшей супружеской паре.Напомним, 3 декабря из-за сильного порыва ветра стекло автобусной остановки на улице Абылай хана в Астане упало на пожилую пару, стоявшую рядом. Женщина отделалась ушибами, а вот мужчине врачи диагностировали закрытый перелом шейки правого бедра. Ему назначили операцию.