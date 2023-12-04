"В 10 раз повысилась цена": новые квитанции за газ возмутили сельчан в Атырауской области

"Пришла квитанция на 18 500 тенге. Соседям вообще пришло 53 тысячи. Еще один человек сказал, что пришло 32 тысячи. Нам говорят: оплачивайте в рассрочку. Но я платить ничего не собираюсь", - рассказала жительница села Алена Никитина.

"Показания дошли до нас в некорректном виде. В настоящее время в отношении контролера была применена мера дисциплинарного взыскания в виде предупреждения", - сказала сотрудник ТОО "РЦКУ-Атырау" Курмангазинского района Тлекши Ибатулла.

"Каждый житель лично заключал отдельный договор на поставку газа. Я разъяснил жителям их права. По договору, если они не согласны, то вопрос решается в судебном порядке. Теперь, конечно, это будет под нашим наблюдением, пока проблема не будет решена", - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ Курмангазинского района Шынболат Шынтемирулы.

Жители села Кудряшово Атырауской области недовольны выставленными счетами за коммуналку. Людей неприятно удивили огромные суммы в квитанциях за газ, которые, с их слов, выросли аж в десять раз. Сельчане собрались и потребовали решить вопрос. Однако представители газовой компании сослались на некорректные показания счетчика, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.Сельчане говорят, что испытали настоящий шок, получив кавитации за газ.На встречу с населением пришли представители газовой компании. Сложившуюся ситуацию они объяснили тем, что все произошло из-за некорректных показаний счетчика. По их словам, подобная проблема сложилась не только в Кудряшово, но и в других селах.Сами жители сетуют, что на их проблемы никто не обращает внимания. Мол, все обещания только на словах.В небольшом селе Кудряшово, где проживают порядка 2 000 человек, немало и других проблем: нет аптек, дорог, воды и постоянных рабочих мест. В администрации заверили, что решают эти вопросы по мере возможности и выделения средств.