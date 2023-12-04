"В 10 раз повысилась цена": новые квитанции за газ возмутили сельчан в Атырауской области

Жители села Кудряшово Атырауской области недовольны выставленными счетами за коммуналку. Людей неприятно удивили огромные суммы в квитанциях за газ, которые, с их слов, выросли аж в десять раз. Сельчане собрались и потребовали решить вопрос. Однако представители газовой компании сослались на некорректные показания счетчика, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Сельчане говорят, что испытали настоящий шок, получив кавитации за газ.
"Пришла квитанция на 18 500 тенге. Соседям вообще пришло 53 тысячи. Еще один человек сказал, что пришло 32 тысячи. Нам говорят: оплачивайте в рассрочку. Но я платить ничего не собираюсь", - рассказала жительница села Алена Никитина.
На встречу с населением пришли представители газовой компании. Сложившуюся ситуацию они объяснили тем, что все произошло из-за некорректных показаний счетчика. По их словам, подобная проблема сложилась не только в Кудряшово, но и в других селах.
"Показания дошли до нас в некорректном виде. В настоящее время в отношении контролера была применена мера дисциплинарного взыскания в виде предупреждения", - сказала сотрудник ТОО "РЦКУ-Атырау" Курмангазинского района Тлекши Ибатулла.
Сами жители сетуют, что на их проблемы никто не обращает внимания. Мол, все обещания только на словах.
"Каждый житель лично заключал отдельный договор на поставку газа. Я разъяснил жителям их права. По договору, если они не согласны, то вопрос решается в судебном порядке. Теперь, конечно, это будет под нашим наблюдением, пока проблема не будет решена", - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ Курмангазинского района Шынболат Шынтемирулы.
В небольшом селе Кудряшово, где проживают порядка 2 000 человек, немало и других проблем: нет аптек, дорог, воды и постоянных рабочих мест. В администрации заверили, что решают эти вопросы по мере возможности и выделения средств.
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