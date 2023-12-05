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Учителей школы в Казахстане наказали за беременность восьмиклассницы

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Учителей школы в Казахстане наказали за беременность восьмиклассницы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Педагогов сельской школы наказали за беременность восьмиклассницы в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Директор школы, заместитель и классный руководитель получили строгие выговоры за беременность несовершеннолетней. Выяснилось, что ученица восьмого класса оказалась на 25-й неделе беременности. То, что она в положении, заметила классный руководитель.

"Девочка в сентябре пришла в школу, потом почти весь октябрь проболела. В ноябре, когда она пришла на занятия, классный руководитель стала замечать изменения. Но никто подумать не мог, что с ребенком может такое случиться. Учительница присматривалась к девочке и, когда увидела, что живот уже начал выпирать, вызвала маму, и все месте поехали в больницу, где выявили, что ребенок находится на 25-й неделе беременности", - рассказали в отделе образования района Павлодарской области.


Педагоги сообщили о случившемся в полицию и прокуратуру. По данным отдела образования, семья благополучная. Вместо родного отца девочку воспитывал отчим, у которого в данной семье есть родные дети.

"В больнице, когда девочку спросили, она указала на своего отчима. В тот же день мужчину задержали. На данный момент директору школы, заместителю и классному руководителю объявлен строгий выговор за слабую воспитательную работу, за то, что недосмотрели", - сообщили в отделе образования.


В полиции подтвердили задержание подозреваемого.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 120, части 4 УК. Подозреваемый арестован. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения не подлежат разглашению", - прокомментировали в полиции региона.

За надругательство над несовершеннолетней мужчине грозит 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Школьница переведена на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области за четыре месяца этого года зарегистрировано 75 случаев беременности среди несовершеннолетних школьниц и студенток.

Возраст девушек варьируется от 16 до 18 лет. Этот показатель немного выше прошлогоднего, отмечают медики. В прошлом году за аналогичный период к врачам Карагандинской области обратились 69 беременных несовершеннолетних.


Источник: tengrinews.kz
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