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Сколько мандаринов и откуда завезли в Казахстан

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 10:36
Сколько мандаринов и откуда завезли в Казахстан
Фото:depositphotos.com
Меньше месяца остается до Нового года. В Комитете государственных доходов Минфина поделились интересной статистикой, связанной с ввозом цитрусовых и экзотических фруктов, к примеру мандаринов, доступных круглый год, но все равно являющихся символом новогоднего стола, передает Tengrinews.kz.

С января по октябрь текущего года импортировано в страну цитрусовых и экзотических фруктов 51 969,9 тонны на сумму 35,6 миллиона долларов. В прошлом году за этот период в страну завезли почти на 16 тысяч тонн и почти на 13 миллионов долларов меньше вкусной экзотики.

Отдельно в КГД сообщили, что за 10 месяцев текущего года в страну импортировано ароматных цитрусовых фруктов весом 51 095,4 тонны на сумму 34,6 миллиона долларов. Получается, что большая часть экзотических фруктов в стране приходится на мандарины, апельсины и прочие цитрусовые.

"Мандарины - это атрибут новогодних праздников. Вдыхание тонкого аромата дарит заряд неиссякаемой энергии и оптимизма. Данный вид цитрусовых фруктов за 10 месяцев 2023 года импортировали в Казахстан весом 44 356,7 тонны на сумму 30,4 миллиона долларов. Это на 14,4 тысячи тонн и на 11,8 миллиона долларов больше, чем в прошлом году", - сообщили в КГД.


Главный поставщик мандаринов в Казахстан - Китай, который с начала года завез в страну больше 20 тысяч тонн мандаринов. Еще 17,3 тысячи тонн завезли из Пакистана. Почти 6 тонн поставила Турция. Остальной импорт разделили между собой Иран, Южная Африка, Аргентина, Марокко, Египет и Перу.

"Апельсины являются одними из самых популярных среди всех цитрусовых плодов. В текущем году нам их доставили весом 6 738,7 тонны на сумму 4,1 миллиона долларов. Это на тысячу тонн и почти на миллион долларов больше, чем в прошлом году", - сообщили в КГД.


Большая часть апельсинов поступает к нам из Египта, в этом году оттуда привезли 3,2 тысячи тонн. Еще 2,3 тысячи тонн пришли из Ирана. Остальная часть поступает к нам из Турции, Южной Африки, Китая, Испании, Аргентины, Марокко, Узбекистана и Нидерландов.

К экзотическим в КГД отнесли финики, инжир, ананасы, авокадо, манго и другие фрукты. С начала года их пришло в страну 874,5 тонны на 1 миллион долларов. Отметим, что фруктов в этом году пришло почти в два раза больше (за 10 месяцев 2022 года поставили 440,5 тонны), но если смотреть по цене, то разница составила всего менее 200 тысяч долларов.

Основные импортеры экзотики у нас: Китай - 812,5 тонны, Перу и Пакистан - по 19,7 тонны, Бразилия - 10,5 тонны. Кроме того, в Казахстан привозят фрукты из Нидерландов, Таиланда, Колумбии, Кот-д’Ивуара, Мексики, Турции.


Источник: tengrinews.kz
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