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Корь в школах и вузах и условия для карантина прокомментировали министры

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 10:59
Корь в школах и вузах и условия для карантина прокомментировали министры
Фото: depositphotos.com
Министры двух ведомств прокомментировали ситуацию с корью в учебных заведениях страны. По их данным, ситуация полностью под контролем и причин для введения карантина пока нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в правительстве, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что ситуация по кори в вузах вполне стабильная.

"На сегодняшний день в наших вузах за медицинской помощью обратились порядка 8 тысяч студентов, но из них порядка 200-300 человек только обратилось с подозрением на корь. Мы находимся на прямой связи с Министерством здравоохранения, с главным санитарным врачом. Пока поводов (для введения карантина в школах - прим.) нет. Мы мониторим очень тесно ситуацию. Вспышка ОРВИ есть, но по кори как таковой у нас пока очень малое количество", - сказал Саясат Нурбек.


В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев добавил, что пока решения о переходе школ на карантин из-за кори "со стороны Минздрава не было".

"На постоянной основе акиматами и Министерством просвещения проводится мониторинг. Пока в данном направлении со стороны Минздрава определенных решений нет. Мы постоянно на связи с ведомством", - добавил Бейсембаев.


Источник: tengrinews.kz
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