Корь в школах и вузах и условия для карантина прокомментировали министры

"На сегодняшний день в наших вузах за медицинской помощью обратились порядка 8 тысяч студентов, но из них порядка 200-300 человек только обратилось с подозрением на корь. Мы находимся на прямой связи с Министерством здравоохранения, с главным санитарным врачом. Пока поводов (для введения карантина в школах - прим.) нет. Мы мониторим очень тесно ситуацию. Вспышка ОРВИ есть, но по кори как таковой у нас пока очень малое количество", - сказал Саясат Нурбек.

"На постоянной основе акиматами и Министерством просвещения проводится мониторинг. Пока в данном направлении со стороны Минздрава определенных решений нет. Мы постоянно на связи с ведомством", - добавил Бейсембаев.



Министры двух ведомств прокомментировали ситуацию с корью в учебных заведениях страны. По их данным, ситуация полностью под контролем и причин для введения карантина пока нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в правительстве, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что ситуация по кори в вузах вполне стабильная.В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев добавил, что пока решения о переходе школ на карантин из-за кори "со стороны Минздрава не было".