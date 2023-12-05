Какие вузы будут лишать лицензии в Казахстане, рассказал министр



"С 1 сентября этого года мы внесли изменения в закон "Об образовании", ужесточили квалификационные требования по предоставлению жилплощади для студентов, обеспечению их общежитиями. На сегодняшний день обязательные требования составляют 70 процентов, мы доведем этот показатель до ста. Вузы будут лишаться лицензии и не смогут осуществлять образовательную деятельность в случае несоблюдения этого очень важного теперь условия", - заявил Нурбек.

"Порядка 20 тысяч студентов проживают в хостелах. Мы ведем мониторинг тех хостелов, с которыми у нас заключены договоры. Вместе с тем мы не имеем права ограничивать студентов по выбору жилья: снимать квартиру, проживать в хостеле. Достаточно сложно вести такой учет, практически невозможно. Потому что какая-то часть студентов отказываются от мест в общежитиях", - добавил министр.



Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал об изменениях в законе "Об образовании". В частности, чиновник назвал условие, при несоблюдении которого вузы будут лишать лицензий, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Нурбека, изменения в закон были внесены с 1 сентября текущего года. В соответствии с ними были ужесточены квалификационные требования по обеспечению студентов общежитиями.По словам чиновника, только в этом году в Казахстане будет введено более 40 общежитий на 10 387 койко-мест. Вместе с тем Нурбек сообщил о фактах, когда студенты сами отказываются от мест в общежитиях. Повлиять на их выбор министерство не может.