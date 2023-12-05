"Корректирующие действия": что ждет Назарбаев Университет, рассказал министр



"Вместе с тем сейчас, как вы знаете, внесены определенные изменения в закон, сформирован попечительский совет и высший попечительский совет, который возглавил премьер-министр. Будут приняты определенные меры по оздоровлению как финансовой составляющей университета, так и по усилению его исследовательского потенциала. Поэтому какие-то корректирующие действия обязательно будут. Но в целом статус и направление этого университета мы менять не собираемся", - сообщил Саясат Нурбек.



Лишат ли Назарбаев Университет особого статуса? На этот вопрос во время брифинга в правительстве ответил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметил министр, статус университета четко закреплен отдельным законом, отменять который или менять министерство не собирается.Напомним, в июле первого президента Нурсултана Назарбаева лишили статуса главы высшего попечительского совета автономных организаций образования. А недавно стало известно, что казахстанцы смогут влиять на финансирование Назарбаев Университета.