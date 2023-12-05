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Крушение самолета Bek Air: в МВД объяснили, зачем обратились в африканские страны

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Крушение самолета Bek Air: в МВД объяснили, зачем обратились в африканские страны
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В Министерстве внутренних дел пояснили, почему обратились в африканские страны за помощью в расследовании авиакатастрофы с самолетом Bek Air, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в рамках расследования уголовного дела по факту крушения воздушного судна Fokker 100 авиакомпании Bek Air было направлено 33 международных запроса в иностранные государства. Большая часть запросов "ушла" в европейские страны, в том числе в Нидерланды. На основную часть посланий Казахстан получил ответы. На сегодняшний день на исполнении остаются четыре запроса в четырех странах, которые "не влияют на результат расследования".

"Данные поручения направлены для обеспечения полноты следствия, так как установлено, что потерпевшее крушение воздушное судно Fokker 100 в период с октября 2018 года по июль 2019 года эксплуатировалось на территории указанных стран (Сомали, Джибути, Эфиопия, Конго - прим.). Это необходимо для выяснения, были ли какие-либо повреждения и поломки во время эксплуатации воздушного судна, авиационные происшествия", - сообщила пресс-служба МВД в ответ на запрос Tengrinews.kz.


В министерстве добавили, что длительность расследования уголовного дела связана с большим количеством проведенных по делу судебных экспертиз - всего их было 154. Также причинами стали длительное исследование авиационного происшествия Международным авиационным комитетом и ожидание ответов из стран - изготовителей воздушного судна. Напомним, самолет, упавший под Алматы в декабре 2019 года, производили в Нидерландах.

"На сегодня практически получены все экспертизы и ответы. В ближайшее время по делу планируется принятие окончательного процессуального решения", - добавили в МВД.

Напомним, ранее в министерстве сообщили, что досудебное расследование по факту крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air еще не завершено. Его проводит департамент на транспорте МВД.

В настоящее время ожидаются ответы на международные поручения об оказании правовой помощи иностранными государствами в странах Африки: Сомали, Джибути, Эфиопия и Конго. Содействие международных организаций оказывается в рамках запросов правовой помощи.


Источник: tengrinews.kz
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