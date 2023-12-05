Крушение самолета Bek Air: в МВД объяснили, зачем обратились в африканские страны

"Данные поручения направлены для обеспечения полноты следствия, так как установлено, что потерпевшее крушение воздушное судно Fokker 100 в период с октября 2018 года по июль 2019 года эксплуатировалось на территории указанных стран (Сомали, Джибути, Эфиопия, Конго - прим.). Это необходимо для выяснения, были ли какие-либо повреждения и поломки во время эксплуатации воздушного судна, авиационные происшествия", - сообщила пресс-служба МВД в ответ на запрос Tengrinews.kz.



"На сегодня практически получены все экспертизы и ответы. В ближайшее время по делу планируется принятие окончательного процессуального решения", - добавили в МВД.



В Министерстве внутренних дел пояснили, почему обратились в африканские страны за помощью в расследовании авиакатастрофы с самолетом Bek Air, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе МВД, в рамках расследования уголовного дела по факту крушения воздушного судна Fokker 100 авиакомпании Bek Air было направлено 33 международных запроса в иностранные государства. Большая часть запросов "ушла" в европейские страны, в том числе в Нидерланды. На основную часть посланий Казахстан получил ответы. На сегодняшний день на исполнении остаются четыре запроса в четырех странах, которые "не влияют на результат расследования".В министерстве добавили, что длительность расследования уголовного дела связана с большим количеством проведенных по делу судебных экспертиз - всего их было 154. Также причинами стали длительное исследование авиационного происшествия Международным авиационным комитетом и ожидание ответов из стран - изготовителей воздушного судна. Напомним, самолет, упавший под Алматы в декабре 2019 года, производили в Нидерландах.Напомним, ранее в министерстве сообщили, что досудебное расследование по факту крушения самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air еще не завершено. Его проводит департамент на транспорте МВД.В настоящее время ожидаются ответы на международные поручения об оказании правовой помощи иностранными государствами в странах Африки: Сомали, Джибути, Эфиопия и Конго. Содействие международных организаций оказывается в рамках запросов правовой помощи.