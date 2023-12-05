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Персональная ответственность руководителей: Токаев подписал новый указ

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Персональная ответственность руководителей: Токаев подписал новый указ
Фото пресс-службы Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписан указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны", передает корреспондент Tengrinews.kz.

В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики путем реализации инвестиционных проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, за счет повышения уровня координации и контроля деятельности по их эффективной и действенной поддержке в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан Президент сделал следующие постановления.

Определить полномочия Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб):

-принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
-разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые правительством в соответствии со статьей 61 Конституции;
-вносить Президенту и премьер-министру предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

Установить персональную ответственность:

-председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением Президенту не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;
-руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

Правительству в оперативном порядке поручено принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента.

Указ вводится в действие со дня подписания.


Источник: tengrinews.kz
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