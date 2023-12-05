Что делают военно-транспортные самолеты из Чехии в Актобе, объяснили в Минобороны

На аэродроме военного института "Актобе" приземлились чешские военно-транспортные самолеты L-410. В пресс-службе Министерства обороны пояснили, что новые воздушные суда пополнили авиационный парк Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова, передает Tengrinews.kz.
Как объяснил главнокомандующий Силами воздушной обороны Даурен Косанов, благодаря летно-техническим характеристикам, самолет L-410 признан наиболее подходящим для подготовки будущих летчиков транспортной авиации Вооруженных сил.
Легкий транспортный самолет L-410 способен развивать скорость 380 километров в час и преодолевать расстояние в пределах 1000 километров. Высокоплан предназначен для перевозки 19 человек или до 1000 килограмм.
Технические характеристики летательного аппарата позволяют использовать его круглогодично. Для поднятия самолета в воздух с максимально допустимой массой достаточно взлетно-посадочной полосы до 400 метров. Одна из его особенностей – возможность производства взлета и посадки на различные площадки, пояснили в ведомстве.
"До этого мы проходили практику на легкомоторных самолетах Р-2002. Теперь у нас появилась новая техника. Самолет L-410 может летать в сложных метеоусловиях. Конечно, прежде чем приступить к полетам нам необходимо тщательно изучить теорию. Первая практика начнется в июне следующего года и продлится до октября", – отметил курсант 3 курса Военного института Сил воздушной обороны Никита Напольский.
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