Что делают военно-транспортные самолеты из Чехии в Актобе, объяснили в Минобороны





На аэродроме военного института "Актобе" приземлились чешские военно-транспортные самолеты L-410. В пресс-службе Министерства обороны пояснили, что новые воздушные суда пополнили авиационный парк Военного института Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова, передает Tengrinews.kz.Как объяснил главнокомандующий Силами воздушной обороны Даурен Косанов, благодаря летно-техническим характеристикам, самолет L-410 признан наиболее подходящим для подготовки будущих летчиков транспортной авиации Вооруженных сил.Легкий транспортный самолет L-410 способен развивать скорость 380 километров в час и преодолевать расстояние в пределах 1000 километров. Высокоплан предназначен для перевозки 19 человек или до 1000 килограмм.Технические характеристики летательного аппарата позволяют использовать его круглогодично. Для поднятия самолета в воздух с максимально допустимой массой достаточно взлетно-посадочной полосы до 400 метров. Одна из его особенностей – возможность производства взлета и посадки на различные площадки, пояснили в ведомстве."До этого мы проходили практику на легкомоторных самолетах Р-2002. Теперь у нас появилась новая техника. Самолет L-410 может летать в сложных метеоусловиях. Конечно, прежде чем приступить к полетам нам необходимо тщательно изучить теорию. Первая практика начнется в июне следующего года и продлится до октября", – отметил курсант 3 курса Военного института Сил воздушной обороны Никита Напольский.