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Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2024 год

Просмотров:517 Опубликовано: Сегодня, 19:30
Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2024 год
Фото:depositphotos.com
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры МЗП, МРП и минимального размера пенсии на 2024-й год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024–2026 годы", - говорится в сообщении.

По данным с сайта Сената, законом предусматривается установление с 1 января 2024 года:

-минимального размера заработной платы - 85 000 тенге;
-минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге;
-минимального размера пенсии - 57 853 тенге;
-месячного расчетного показателя (МРП) - 3 692 тенге;
-величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.


Источник: tengrinews.kz
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