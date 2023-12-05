Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2024 год

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры МЗП, МРП и минимального размера пенсии на 2024-й год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024–2026 годы", - говорится в сообщении.



По данным с сайта Сената, законом предусматривается установление с 1 января 2024 года:



-минимального размера заработной платы - 85 000 тенге;

-минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге;

-минимального размера пенсии - 57 853 тенге;

-месячного расчетного показателя (МРП) - 3 692 тенге;

-величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.