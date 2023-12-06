Токаев подписал закон о бюджете Казахстана на 2024-2026 годы

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2024–2026 годы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы", - говорится в сообщении.



Закон устанавливает минимальную зарплату и МРП на 2024 год. Кроме того, документ предусматривает выделение средств на повышение заработных плат некоторым категориям казахстанцев.



5,4 триллиона тенге предусмотрено на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 лет. На эти цели запланировано 93,3 миллиарда тенге.



В бюджете предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные

бюджеты и бюджет города республиканского значения, в сумме 5,2 триллиона тенге, в том числе:



-Область Абай - 234 948 938 тысяч тенге;

-Акмолинской области - 354 724 684 тысяч тенге;

-Актюбинской области - 293 012 614 тысяч тенге;

-Алматинской области - 183 608 471 тысячи тенге;

-Восточно-Казахстанской области - 245 334 008 тысяч тенге;

-Жамбылской области - 426 356 383 тысяч тенге;

-Области Жетысу - 355 343 578 тысяч тенге;

-Западно-Казахстанской области - 251 390 766 тысяч тенге;

-Карагандинской области - 322 790 809 тысяч тенге;

-Кызылординской области - 433 008 847 тысяч тенге;

-Костанайской области - 318 913 396 тысяч тенге;

-Мангистауской области - 135 605 790 тысяч тенге;

-Павлодарской области - 132 387 464 тысяч тенге;

-Северо-Казахстанской области - 316 648 616 тысяч тенге;

-Туркестанской области - 1 001 641 890 тысяч тенге;

-Области Улытау - 51 803 957 тысяч тенге;

-Города Шымкент - 207 506 595 тысяч тенге.



Также 2,4 триллиона тенге направят на развитие системы здравоохранения. Еще 3,5 триллиона тенге выделят на трудоустройство граждан в рамках программы повышения доходов населения. Из них 2,5 триллиона собираются направить на повышение заработной платы более 1,5 миллиона бюджетников.