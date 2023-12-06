Казахстан выходит из соглашения о секретных изобретениях СССР

Сегодня депутаты Мажилиса приняли и направили в Сенат законопроект, прекращающий действие соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Указанное соглашение Казахстан ратифицировал еще в 2001 году. Документ был разработан, чтобы обеспечить режим секретности в отношении имеющихся в государствах - участниках СНГ сведений о секретных изобретениях, а также установить правовую охрану и порядок рассекречивания секретных изобретений, созданных в СССР.



Как сообщили в Мажилисе, за все время действия соглашения в государствах - участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР и по которым не истекли сроки действия охранного документа. Также не было зафиксировано ни одного случая по рассекречиванию секретных изобретений.



Ввиду неактуальности соглашения в 2018 году исполнительный комитет СНГ принял решение о прекращении его действия. Спустя три года был подписан соответствующий протокол. Депутаты отметили, что его дальнейшая ратификация не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.



В итоге мажилисмены приняли соответствующий законопроект и направили его в Сенат.