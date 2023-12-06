42-градусные морозы придут в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 7-9 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным метеорологов, с вторжением холодного северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха, лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).



"В ночные часы температура воздуха понизится на западе до 10-20 мороза, на северо-западе и севере до 28-38 мороза, на крайнем севере страны до 42 мороза, в центре и на востоке республики до 28-33 мороза, в южных регионах Казахстана до 5-13 мороза. По республике ожидаются туманы, в южной половине страны - усиление ветра", - говорится в сообщении.