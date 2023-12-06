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Казахстан увеличит добычу нефти

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Казахстан увеличит добычу нефти
Фото: depositphotos.com
Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 - 2027 годы. В частности он предусматривает увеличение добычи нефти и газа, удвоение мощностей нефтезаводов и строительство нового газохимического комплекса, передает Astana TV.

Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Отмечается, что Комплексный план направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объемом инвестиций $37,3 млрд

В частности, документом предусмотрена реализация крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, направленные на увеличение уровня добычи нефти до 105,5 млн тонн и газа до 82,1 млрд м3 к 2027 году, - говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

От идеи строительства четвёртого нефтезавода в Кабмине, похоже, отказались. Вместо этого планируют к 2029 году увеличить производственные мощности Шымкентского НПЗ - с 6 до 12 млн тонн.

В результате в стране будет производиться 18 млн тонн нефтепродуктов в год. Вместе с тем в рамках реализации геологоразведочных проектов и освоения месторождений предусмотрены 7 проектов с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд, - отметили в Правительстве.


Источник: astanatv.kz
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