Массовое заражение в академии Нацгвардии СКО: инфицированных стало больше

"На сегодня в академии Нацгвардии в Петропавловске Северо-Казахстанской области зарегистрировано 50 случаев подозрения на корь, из них 43 случая подтверждены лабораторно, два случая сняты диагнозом на ОРВИ и по 5 случаям анализы еще в работе. Ситуация на контроле территориальных управлений здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля", - сообщила Муратова.

В академии Национальной гвардии в Петропавловске стало еще больше заразившихся корью. Об этом сообщила главный эксперт управления по контролю за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Наргиз Муратова, передает корреспондент Tengrinews.kz.В подобных случаях, по ее словам, проводится вакцинация контактных лиц непосредственно в очаге инфекции, - все это люди до 30 лет. Помощь оказывается в рамках ГОБМП.Напомним, ранее министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о массовом заражении корью в академии Национальной гвардии в Петропавловске. На тот момент количество заразившихся составляло 17 человек.