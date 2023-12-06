Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Декабря
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.46 KZT
  • €1 = 495.71 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В каких регионах Казахстана самая высокая заболеваемость корью

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 19:30
В каких регионах Казахстана самая высокая заболеваемость корью
Фото:depositphotos.com
Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул озвучила, в каких регионах Казахстана самый высокий уровень заболеваемости корью, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, сложившаяся эпидемиологическая ситуация по кори в стране остается сложной.

С начала 2023 года по республике зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81 процент приходится на детей до 14 лет - это 16 351 случай. Среди подростков зарегистрировано 706 случаев – это 3,4 процента, и 15,4 процента зарегистрировано среди взрослого населения, то есть старше 18 лет – это 3 131 случай.

Случаи кори зарегистрированы во всех регионах.

Наиболее высокие показатели заболеваемости в Шымкенте – 3 069 случаев, показатель на 100 тысяч населения составляет 263,5, в Алматы – 3 010, в Алматинской области – 1 812 случаев, Жамбылской – 2 724, Мангистауской – 1701, Атырауской – 1377, Актюбинской – 1485 случаев и в Кызылординской области – 1182 случая".

По словам Манар Смагул, ежедневно на территории страны регистрируется порядка 350 случаев кори, и основная заболеваемость приходится на невакцинированных лиц.

В целом по Казахстану, как добавила спикер, доля непривитых детей среди заболевших составляет 83,6 процента - это 13 670 случаев.

В организованных коллективах, то есть в 643 школах страны зарегистрировано 1 466 случаев кори, при этом, как подчеркнула Смагул, количество контактных составляет более 20 тысяч случаев, и в первые 72 часа, согласно эпидпоказаниям, охвачено вакцинацией 3 898 человек.

"Вместе с тем среди контактных регистрируются случаи отказов от вакцинации – это 967 случаев на сегодня, и еще 724 контактных имеют медицинские отводы. В детских дошкольных учреждениях на сегодня зарегистрировано 1 662 случая в 827 учреждениях. При этом среди контактных охвачено вакцинацией по эпидпоказаниям 1442 человека, также имеются случаи отказов от вакцинации: 523 отказа зарегистрировано и 371 ребенок имеет медотводы", - добавила Манар Смагул.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика