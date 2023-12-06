В каких регионах Казахстана самая высокая заболеваемость корью

"Вместе с тем среди контактных регистрируются случаи отказов от вакцинации – это 967 случаев на сегодня, и еще 724 контактных имеют медицинские отводы. В детских дошкольных учреждениях на сегодня зарегистрировано 1 662 случая в 827 учреждениях. При этом среди контактных охвачено вакцинацией по эпидпоказаниям 1442 человека, также имеются случаи отказов от вакцинации: 523 отказа зарегистрировано и 371 ребенок имеет медотводы", - добавила Манар Смагул.

Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул озвучила, в каких регионах Казахстана самый высокий уровень заболеваемости корью, передает корреспондент Tengrinews.kz.По ее словам, сложившаяся эпидемиологическая ситуация по кори в стране остается сложной.С начала 2023 года по республике зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81 процент приходится на детей до 14 лет - это 16 351 случай. Среди подростков зарегистрировано 706 случаев – это 3,4 процента, и 15,4 процента зарегистрировано среди взрослого населения, то есть старше 18 лет – это 3 131 случай.Случаи кори зарегистрированы во всех регионах.Наиболее высокие показатели заболеваемости в Шымкенте – 3 069 случаев, показатель на 100 тысяч населения составляет 263,5, в Алматы – 3 010, в Алматинской области – 1 812 случаев, Жамбылской – 2 724,, Атырауской – 1377, Актюбинской – 1485 случаев и в Кызылординской области – 1182 случая".В целом по Казахстану, как добавила спикер, доля непривитых детей среди заболевших составляет 83,6 процента - это 13 670 случаев.В организованных коллективах, то есть в 643 школах страны зарегистрировано 1 466 случаев кори, при этом, как подчеркнула Смагул, количество контактных составляет более 20 тысяч случаев, и в первые 72 часа, согласно эпидпоказаниям, охвачено вакцинацией 3 898 человек.